От Яшина до Аршавина: как советские и российские футболисты боролись за «Золотой мяч»

Говоря о «Золотом мяче» в контексте советского футбола, невозможно пропустить Льва Яшина — легендарного голкипера московского «Динамо» и сборной СССР. Он стал единственным вратарем в истории, получившим «Золотой мяч» (в 1963 году). Однако Яшин номинировался на эту награду не один раз: он входил в список лучших игроков Европы девять раз — с 1956-го по 1961 год и с 1963-го по 1966 год. Это абсолютный рекорд для футболиста его амплуа. Уверенность Яшина в воротах, реакция и умение дирижировать обороной сделали его не только кумиром болельщиков, но и признанным эталоном вратарского мастерства.