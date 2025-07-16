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Роналду пропустит четверть матчей «Аль-Насра» в новом сезоне

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит не менее 25% матчей своего клуба в сезоне. Об этом сообщает журналист Фалах Аль-Кахтани.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 40-летний португалец достиг соглашения с клубом о том, чтобы снизить игровую нагрузку по ходу сезона с целью избежать травм, сохранить физическую форму и подойти с оптимальными кондициями к чемпионату мира 2026 года.

Новый главный тренер «Аль-Насра» португалец Жоржи Жезуш будет давать отдых Роналду в матчах, которые не являются для команды важными. Таким образом, звездный ветеран пропустит по меньшей мере четверть матчей в новом сезоне.

В минувшем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 41 матч, в которых забил 35 мячей и отдал 4 голевые передачи. Из-за различных причин, в том числе переутомления, он пропустил девять игр.

В июне Роналду продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты до 263 млн евро в год, что с учетом бонусов позволит португальцу заработать в общей сложности 600 млн евро.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. За два с половиной года он провел за саудовский клуб 105 матчей, в которых забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. Криштиану выиграл с «Аль-Насром» лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер.

«Аль-Наср» откроет новый сезон 19 августа матчем за Суперкубок Саудовской Аравии против «Аль-Иттихада».