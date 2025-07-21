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Минское «Динамо» отправило главного тренера в отпуск

Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко отправлен в отпуск по ходу сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Минск

Пресс-служба минского «Динамо» отмечает, что к предстоящему матчу 2-го квалификационного раунда Лиги конференций-2025/26 с албанской «Эгнатией» команду будет готовить Александр Павлов. Первая игра между командами состоится 24 июля.

— Вас действительно отправили в отпуск? Или это отстранение от работы?

— Формулировка на официальном сайте соответствует действительности. Больше добавить ничего не могу, — приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».

В текущем сезоне «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от лидирующего «Макслайна» на 10 очков.

Вадим Скрипченко возглавил «Динамо» в 2022 году и дважды приводил бело-синих к чемпионству.

В России 49-летний Скрипченко работал с «Кубанью», «Анжи», «Крыльями Советов» и «Уралом».