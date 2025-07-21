Минское «Динамо» отправило главного тренера в отпуск

Пресс-служба минского «Динамо» отмечает, что к предстоящему матчу 2-го квалификационного раунда Лиги конференций-2025/26 с албанской «Эгнатией» команду будет готовить Александр Павлов. Первая игра между командами состоится 24 июля.
— Вас действительно отправили в отпуск? Или это отстранение от работы?
— Формулировка на официальном сайте соответствует действительности. Больше добавить ничего не могу, — приводит слова Скрипченко «Матч ТВ».
В текущем сезоне «Динамо» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, отставая от лидирующего «Макслайна» на 10 очков.
Вадим Скрипченко возглавил «Динамо» в 2022 году и дважды приводил бело-синих к чемпионству.
В России 49-летний Скрипченко работал с «Кубанью», «Анжи», «Крыльями Советов» и «Уралом».