Алексей Миранчук прервал голевую серию в матчах МЛС

В стартовом составе у хозяев вышел российский полузащитник Алексей Миранчук, который провел на поле 90 минут, не сумев отличиться результативными действиями.
Таким образом, Миранчук прервал трехматчевую голевую серию в МЛС. Ранее 29-летний россиянин забил по голу в ворота «Сиэтл Саундерс» (2:2), «Монреаля» (1:1) и «Колорадо Рэпидс» (1:3). Его последний мяч был номинирован на награду за лучший гол тура, которая досталась звездному нападающему «Интер Майами» Лионелю Месси.
В этом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он делит звание лучшего бомбардира команды вместе с ивуарийским нападающим Эммаунуэлем Латте Лат. В последних десяти матчах за «Атланту» во всех турнирах Миранчук забил шесть мячей.
«Атланта» опустилась на предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Безвыигрышная серия команды насчитывает уже 11 матчей. В субботу, 30 августа, «Атланта» на выезде сыграет с «Нэшвиллом».