Алексей Миранчук прервал голевую серию в матчах МЛС

В этом сезоне Миранчук провел за «Атланту» 30 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. Он делит звание лучшего бомбардира команды вместе с ивуарийским нападающим Эммаунуэлем Латте Лат. В последних десяти матчах за «Атланту» во всех турнирах Миранчук забил шесть мячей.