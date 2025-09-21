Теннис, ЧМ по легкой атлетике и волейболу, РПЛ, АПЛ и Серия А, «Формула-1»: что смотреть сегодня

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Оренбург
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.00
П2
1.91
Футбол. Италия
13:30
Лацио
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.10
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
14:30
Спартак
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.90
П2
8.50
Футбол. Испания
15:00
Райо Вальекано
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.38
П2
3.45
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.22
П2
2.80
Футбол. Италия
16:00
Торино
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.26
Футбол. Англия
16:00
Борнмут
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.50
П2
2.90
Футбол. Англия
16:00
Сандерленд
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.32
П2
2.22
Футбол. Франция
16:00
Париж
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.55
П2
3.05
Футбол. Германия
16:30
Айнтрахт Ф
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.50
П2
5.09
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Испания
17:15
Мальорка
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
5.13
X
3.69
П2
1.77
Футбол. Франция
18:15
Осер
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.37
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.39
П2
3.55
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Арсенал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.85
П2
3.91
Футбол. Германия
18:30
Байер
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.40
Футбол. Италия
19:00
Фиорентина
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.31
П2
2.82
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.75
Футбол. Испания
19:30
Эльче
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.35
П2
4.80
Футбол. Германия
20:30
Боруссия Д
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.90
П2
10.00
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.95
X
4.10
П2
1.90
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.75
П2
13.00
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Теннис, ЧМ по легкой атлетике и волейболу, РПЛ, АПЛ и Серия А, «Формула-1»: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях воскресенья, 21 сентября, которые стоит посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Волейбол. Чемпионат мира. ⅛ финала. Аргентина — Италия

10:30 Где смотреть: Okko.

На чемпионате мира в Филиппинах сборная Аргентина выиграла все три матча на групповом этапе, опередив волейболистов из Южной Кореи, действующих олимпийских чемпионов из Франции и сборную Финляндии. Соперниками аргентинцев в первом раунде в плей-офф стали действующие чемпионы мира. Итальянцы — одна из сильнейших команд мира на данный момент. Сборная Италии в Филиппинах потерпела сенсационное поражение от бельгийцев.

На этом чемпионате мира уже выбыли французы и бразильцы. Смогут ли аргентинцы сотворить сенсацию и выбить из чемпионата мира сборную Италии?

Теннис. Турнир WTA в Сеуле. Финал. Ига Швентек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия)

11:00* (время начала матча может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В Сеуле состоится финал турнира категории WTA-500, в котором сойдутся Ига Швентек из Польши и россиянка Екатерина Александрова. В полуфинале посеянная под первым номером Швентек довольно легко переиграла австралийку Майю Джойнт (6:0, 6:2). Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории, выиграв у представительницы Чехии Катержины Синяковой.

Швентек и Александрова сыграют друг с другом в восьмой раз. На данный момент счет в противостоянии 5−2 в пользу теннисистки из Польши. Сможет ли Екатерина сократить отставание от Иги и завоевать титул в столице Южной Кореи?

Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио

11:30 Где смотреть: «Матч Арена».

В программе заключительного дня чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно девять комплектов наград. Будут проведены эстафеты 4*100 и 4*400 метров у мужчин и женщин. Среди женщин также будет разыграны комплекты наград в прыжках в высоту (фавориткой является рекордсменка мира Ярослава Магучих из Украины) и в беге на 800 метров. Мужчины выявят имена чемпионов и призеров в беге на 5000 метров, метании диска и десятиборье.

Футбол. Серия А. 4-й тур. «Лацио» — «Рома»

13:30. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Италия 2025/2026
4-й тур, 21.09.2025, 13:30
Лацио
-
Рома
-

В матче четвертого тура чемпионата Италии состоится римское дерби. «Лацио» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 3 очка на старте сезона. «Рома» в этом сезоне стартовала чуть успешнее своих соперников по дерби, набрав 6 баллов в трех первых матчах. Последняя очная игра «Лацио» и «Ромы» закончилась со счетом 1:1. Закончится ли сегодняшний матч вновь ничьей, или одной из сторон удастся добыть в дерби полновесные три очка?

«Формула-1». Гран-при Азербайджана

14:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В Баку состоится 17-й этап «Формулы-1» сезона-2025. Накануне в квалификации победил четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»). А лидер сезона Оскар Пиастри разбил болид и стал 9-м по итогам гоночной сессии.

На данный момент первое место после 16 этапов «Формулы-1» занимает австралиец Пиастри («Макларен»), набравший 324 очка. Его партнер по команде британец Ландо Норрис расположился на втором месте турнирной таблицы — 293 балла. Ферстаппен находится на третьем месте (230).

Футбол. Английская Премьер-лига. 5-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити»

18:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 5, 21.09.2025, 18:30
Арсенал
-
Манчестер Сити
-

«Манчестер Сити» набрал лишь шесть очков в стартовых четырех тура чемпионата Англии. В пятом туре подопечных Пепа Гвардиолы ждет весьма непростой соперник. «Арсенал» под руководством три последних сезона АПЛ занимал второе место по итогам сезона. Новую кампанию «канониры» начали весьма успешно, находясь на третьем месте после 4 туров.

«Манчестер Сити» в последних матчах набрал ход, уверенно обыграв «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и «Наполи» в Лиге чемпионов. Смогут ли сегодня в Лондоне «синие» переиграть «Арсенал»? Рекомендуем не пропустить этот увлекательный матч — нет сомнений, что принципиальные соперники продемонстрируют на поле высокий уровень футбола.

Футбол. Российская Премьер-лига. 9-й тур. «Краснодар» — «Зенит»

19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 9, 21.09.2025, 19:30
Краснодар
-
Зенит
-

В центральной встрече девятого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 19 очков. «Зенит» располагается на 6-й позиции с 13 очками. Прошлая игра РПЛ между командами в Краснодаре завершилась победой «быков» со счетом 2:0.

Зрителей ожидает интересное противостояние двух сильнейших команд по итогам минувшего сезона. Сможет ли «Краснодар» победить петербургскую команду и сохранить лидерство в чемпионате? Или «Зениту» удастся добыть три очка на юге России и сократить отставание от своего сегодняшнего соперника?