Теннис, ЧМ по легкой атлетике и волейболу, РПЛ, АПЛ и Серия А, «Формула-1»: что смотреть сегодня

Волейбол. Чемпионат мира. ⅛ финала. Аргентина — Италия
10:30 Где смотреть: Okko.
На чемпионате мира в Филиппинах сборная Аргентина выиграла все три матча на групповом этапе, опередив волейболистов из Южной Кореи, действующих олимпийских чемпионов из Франции и сборную Финляндии. Соперниками аргентинцев в первом раунде в плей-офф стали действующие чемпионы мира. Итальянцы — одна из сильнейших команд мира на данный момент. Сборная Италии в Филиппинах потерпела сенсационное поражение от бельгийцев.
На этом чемпионате мира уже выбыли французы и бразильцы. Смогут ли аргентинцы сотворить сенсацию и выбить из чемпионата мира сборную Италии?
Теннис. Турнир WTA в Сеуле. Финал. Ига Швентек (Польша) — Екатерина Александрова (Россия)
11:00* (время начала матча может измениться). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В Сеуле состоится финал турнира категории WTA-500, в котором сойдутся Ига Швентек из Польши и россиянка Екатерина Александрова. В полуфинале посеянная под первым номером Швентек довольно легко переиграла австралийку Майю Джойнт (6:0, 6:2). Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории, выиграв у представительницы Чехии Катержины Синяковой.
Швентек и Александрова сыграют друг с другом в восьмой раз. На данный момент счет в противостоянии 5−2 в пользу теннисистки из Польши. Сможет ли Екатерина сократить отставание от Иги и завоевать титул в столице Южной Кореи?
Легкая атлетика. Чемпионат мира. Токио
11:30 Где смотреть: «Матч Арена».
В программе заключительного дня чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно девять комплектов наград. Будут проведены эстафеты 4*100 и 4*400 метров у мужчин и женщин. Среди женщин также будет разыграны комплекты наград в прыжках в высоту (фавориткой является рекордсменка мира Ярослава Магучих из Украины) и в беге на 800 метров. Мужчины выявят имена чемпионов и призеров в беге на 5000 метров, метании диска и десятиборье.
Футбол. Серия А. 4-й тур. «Лацио» — «Рома»
13:30. Где смотреть: «Матч ТВ».
В матче четвертого тура чемпионата Италии состоится римское дерби. «Лацио» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, набрав 3 очка на старте сезона. «Рома» в этом сезоне стартовала чуть успешнее своих соперников по дерби, набрав 6 баллов в трех первых матчах. Последняя очная игра «Лацио» и «Ромы» закончилась со счетом 1:1. Закончится ли сегодняшний матч вновь ничьей, или одной из сторон удастся добыть в дерби полновесные три очка?
«Формула-1». Гран-при Азербайджана
14:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В Баку состоится 17-й этап «Формулы-1» сезона-2025. Накануне в квалификации победил четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»). А лидер сезона Оскар Пиастри разбил болид и стал 9-м по итогам гоночной сессии.
На данный момент первое место после 16 этапов «Формулы-1» занимает австралиец Пиастри («Макларен»), набравший 324 очка. Его партнер по команде британец Ландо Норрис расположился на втором месте турнирной таблицы — 293 балла. Ферстаппен находится на третьем месте (230).
Футбол. Английская Премьер-лига. 5-й тур. «Арсенал» — «Манчестер Сити»
18:30. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
«Манчестер Сити» набрал лишь шесть очков в стартовых четырех тура чемпионата Англии. В пятом туре подопечных Пепа Гвардиолы ждет весьма непростой соперник. «Арсенал» под руководством три последних сезона АПЛ занимал второе место по итогам сезона. Новую кампанию «канониры» начали весьма успешно, находясь на третьем месте после 4 туров.
«Манчестер Сити» в последних матчах набрал ход, уверенно обыграв «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и «Наполи» в Лиге чемпионов. Смогут ли сегодня в Лондоне «синие» переиграть «Арсенал»? Рекомендуем не пропустить этот увлекательный матч — нет сомнений, что принципиальные соперники продемонстрируют на поле высокий уровень футбола.
Футбол. Российская Премьер-лига. 9-й тур. «Краснодар» — «Зенит»
19:00. Где смотреть: «Матч ТВ».
В центральной встрече девятого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле встретится с петербургским «Зенитом». «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 19 очков. «Зенит» располагается на 6-й позиции с 13 очками. Прошлая игра РПЛ между командами в Краснодаре завершилась победой «быков» со счетом 2:0.
Зрителей ожидает интересное противостояние двух сильнейших команд по итогам минувшего сезона. Сможет ли «Краснодар» победить петербургскую команду и сохранить лидерство в чемпионате? Или «Зениту» удастся добыть три очка на юге России и сократить отставание от своего сегодняшнего соперника?