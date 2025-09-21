Теннис, ЧМ по легкой атлетике и волейболу, РПЛ, АПЛ и Серия А, «Формула-1»: что смотреть сегодня

В программе заключительного дня чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Токио, будет разыграно девять комплектов наград. Будут проведены эстафеты 4*100 и 4*400 метров у мужчин и женщин. Среди женщин также будет разыграны комплекты наград в прыжках в высоту (фавориткой является рекордсменка мира Ярослава Магучих из Украины) и в беге на 800 метров. Мужчины выявят имена чемпионов и призеров в беге на 5000 метров, метании диска и десятиборье.