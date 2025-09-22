Губерниев предложил России организовать свой «Золотой мяч»

«Для меня главный фаворит Батраков! Поскольку Алексей не номинирован, мне абсолютно все равно, кто заберет “Золотой мяч”. Нам-то от этого какая польза? Никакой! Поэтому просто порадуемся за победителя.



Стоит ли сделать свой “Золотой мяч”? Да! Назовем его “Интермяч”. Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева “Интермяча”. И таким образом Батраков снова ничего не получит», — сказал Губерниев.