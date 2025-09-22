Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет сегодня в парижском театре Шатле. Начало — в 22:00 по московскому времени. Главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе является является вингер «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.
«Для меня главный фаворит Батраков! Поскольку Алексей не номинирован, мне абсолютно все равно, кто заберет “Золотой мяч”. Нам-то от этого какая польза? Никакой! Поэтому просто порадуемся за победителя.
Стоит ли сделать свой “Золотой мяч”? Да! Назовем его “Интермяч”. Пригласим людей, которые претендовали бы на эту награду. А потом откажемся, ведь мы же хозяева “Интермяча”. И таким образом Батраков снова ничего не получит», — сказал Губерниев.
20 сентября в Москве прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение», который позиционируется как российский аналог «Евровидения». В конкурсе приняли участие представители 23 стран. Россию представлял певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, который выступил с песней «Прямо по сердцу», но затем отказался от борьбы за победу в конкурсе. В итоге победу в «Интервидении» одержал представитель Вьетнама Дык Фук.