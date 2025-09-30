Почему Месси остается на пике в 38 лет — история легенды

Большинство футболистов к 30 годам уже думают о завершении, но Месси в свои 38 продолжает выходить на поле. Главный секрет — дисциплина и любовь к футболу. Он не раз говорил в интервью, что для него игра остается радостью, а не обязанностью. Даже после чемпионства в Катаре в 2022 году Месси признался: «Я хочу еще немного наслаждаться тем, что умею делать лучше всего».