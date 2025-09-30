Ричмонд
Почему Месси остается на пике в 38 лет — история легенды

Лионель Месси вошел в историю как один из величайших футболистов мира. Но, в отличие от многих легенд прошлого, он до сих пор остается на поле и продолжает побеждать.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Лионель Месси во время матча
Лионель Месси во время матчаИсточник: Legion-Media

Лионель Месси с юности мечтал о футболе. Настоящая слава пришла к нему в «Барселоне», где он провел более двух десятилетий и побил десятки рекордов. Сегодня аргентинец продолжает играть за «Интер Майами» и остается символом спорта. Его секрет — сочетание дисциплины, любви к игре и спокойной жизни вне поля.

Карьера и главные достижения

Лионель Месси во время матча
Лионель Месси во время матчаИсточник: Соцсети

Лионель Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 году, когда ему было всего 17 лет. С этого момента началась эпоха, которая изменила клуб и весь футбол. В составе «сине-гранатовых» он провел 778 матчей и забил 672 гола — рекорд, который до сих пор поражает специалистов. Вместе с командой Месси выиграл 10 чемпионатов Испании, 7 Кубков страны и 4 Лиги чемпионов.

Его признание не ограничивалось клубным футболом. Месси — обладатель рекордных восьми «Золотых мячей», последний из которых он получил в 2023 году. В 2021-м он наконец взял главный титул с национальной сборной — Кубок Америки, а в 2022 году довел Аргентину до победы на чемпионате мира в Катаре. Этот момент стал точкой, когда даже скептики признали его величие.

Сегодня имя Месси стоит в одном ряду с Пеле и Марадоной, а его рекорды по голам и титулам делают его одним из самых успешных футболистов в истории. Его путь показывает, что сочетание таланта и трудолюбия может изменить не только карьеру, но и весь спорт.

Почему он не завершает карьеру

Лионель Месси во время матча
Лионель Месси во время матчаИсточник: Соцсети

Большинство футболистов к 30 годам уже думают о завершении, но Месси в свои 38 продолжает выходить на поле. Главный секрет — дисциплина и любовь к футболу. Он не раз говорил в интервью, что для него игра остается радостью, а не обязанностью. Даже после чемпионства в Катаре в 2022 году Месси признался: «Я хочу еще немного наслаждаться тем, что умею делать лучше всего».

Его физическая форма — результат правильного подхода к тренировкам и питанию. Месси известен тем, что строго следит за рационом: основу составляют рыба, овощи и цельнозерновые продукты. В отличие от многих коллег, он редко устраивает себе «читмилы» и почти не употребляет сладкого. В тренировках акцент ставится не только на технику, но и на восстановление — массажи, сон и работа с физиотерапевтами позволяют ему оставаться в строю.

Фанаты и эксперты отмечают, что Месси никогда не «играл на имени». Он по-прежнему выходит на поле, чтобы решать исход матчей, и именно это удерживает его на вершине.

Первые шаги за пределами Европы

Лионель Месси во время матча
Лионель Месси во время матчаИсточник: Соцсети

Когда в 2021 году Месси покидал «Барселону», казалось, что закончилась целая эпоха футбола. Его переход в «Пари Сен-Жермен» стал сенсацией: парижский клуб получил игрока, способного за секунды менять исход матча. Там он провел два сезона, собрал новые трофеи и добавил в коллекцию еще один титул чемпиона Франции, но болельщики все же чувствовали, что сердце Месси осталось в Каталонии.

Следующий шаг был еще более неожиданным: летом 2023-го он подписал контракт с американским «Интер Майами». Казалось бы, МЛС — не тот уровень, к которому привыкли фанаты «Барсы». Но эффект оказался ошеломляющим: посещаемость матчей в США выросла, трансляции смотрели по всему миру, а клуб мгновенно стал брендом. На стадионах появились звезды Голливуда, а футбол в Америке впервые за долгое время обсуждался так громко. Для самого Месси этот переезд стал новым вызовом и возможностью жить спокойнее вместе с семьей, при этом продолжая радовать болельщиков.

Личная жизнь

Лионель Месси с семьей
Лионель Месси с семьейИсточник: Соцсети

Несмотря на мировой масштаб славы, Месси в быту остается семейным человеком. Его супруга Антонелла Рокуццо — любовь детства, с которой он познакомился еще в Росарио. Пара вместе более двадцати лет, у них трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро. В отличие от многих звездных семей, они стараются жить максимально спокойно и закрыто: никаких скандалов и громких разводов, только редкие совместные фото в соцсетях.

Семейные традиции у Месси простые и теплые. Он часто делится снимками завтраков с детьми, совместных игр на заднем дворе или походов в школу. В Майами семья быстро адаптировалась: Антонелла ведет свой бизнес, а дети уже ходят в местные футбольные секции. Для болельщиков этот контраст особенно интересен: величайший футболист мира после матча спокойно может поехать забирать сыновей с тренировки.

Фанаты отмечают, что именно семья — главный источник энергии для Месси. Он не скрывает: без Антонеллы и детей не смог бы выдержать постоянное давление спорта и медиа. И, возможно, именно это сочетание — простая жизнь дома и великие победы на поле — удерживает его на вершине так долго.

Чем он занимается сегодня

Лионель Месси во время матча
Лионель Месси во время матчаИсточник: Соцсети

Сейчас Лионель Месси играет за «Интер Майами» и остается лицом МЛС. Каждый его матч превращается в событие: стадионы заполняются до отказа, билеты продаются за часы, а трансляции смотрят миллионы. Для американского футбола это настоящий прорыв, и эксперты отмечают: один человек сделал для популяризации лиги больше, чем десятилетия рекламы.

Помимо игры, Месси активно занимается благотворительностью. Его фонд Messi Foundation помогает детям по всему миру: финансирует лечение, строит школы и спортивные площадки. В Аргентине организация поддерживает больницы, а в Испании — образовательные проекты. Сам футболист подчеркивает, что считает это делом жизни наравне со спортом.

Кроме того, Месси продолжает быть амбассадором мировых брендов — от Adidas до Pepsi. Его рекламные контракты приносят миллионы, но он использует их не только для бизнеса: часть средств идет в социальные проекты. В итоге создается образ не только легендарного футболиста, но и публичного человека, который умеет использовать свою славу для реальных дел.