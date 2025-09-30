Ричмонд
Смолов готов обсудить условия возможного поединка против Дзюбы

Футболист Федор Смолов заявил о готовности обсудить с президентом AMC Fight Nights Камилом Гаджиевым условия возможного боя против Артема Дзюбы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее промоутер Камил Гаджиев заявил, что готов предложить Дзюбе и Смолову по 25 миллионов рублей за бой.

«Мы с Гаджиевым знакомы. Если он готов дать эту сумму, мы с ним лично свяжемся, обсудим», — цитирует Смолова «Спорт-Экспресс».

Сам 37-летний Дзюба ранее заявил, что легко победил бы 35-летнего Смолова: «Если бы это произошло, мне кажется, всем очевидно, кто бы выиграл бой в первом раунде. Это было бы без шансов для него».

В сентябре стало известно о том, что в отношении Смолова возбуждено уголовное дело. по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». По ней Смолову может грозить до трех лет лишения свободы.

Инцидент с участием Смолова произошел утром 28 мая в ресторане «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве. Футболист подошел к двум сидевшим за столом посетителями, в результате чего возникла словесная перепалка, после которой Смолов нанес в их сторону два удара. Пострадавшему в драке 52-летнему челябинскому бизнесмену Владимиру Кузьминову диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

В конце мая Смолов покинул «Краснодар» в связи с окончанием действия контракта. В прошлом сезоне нападающий провел 24 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи. Смолов выступал за медиакоманду Broke Boys в Кубке России в сезоне-2025/26.