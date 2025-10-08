Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.86

Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

Нападающий саудовского клуба «Аль Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о завершении профессиональной карьеры.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

40-летний Роналду отметил, что ему осталось играть не так много лет.

— Люди, в том числе моя семья, говорят: «Пора ​​тебе остановиться. Ты уже всего добился. Зачем тебе забивать тысячу голов?» Но я так не думаю. Думаю, я все еще приношу пользу, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить? Уверен, что, когда все закончится, я уйду с чувством удовлетворения, потому что я отдал все. Знаю, что мне осталось не так много лет, но я стараюсь наслаждаться теми немногими, что у меня есть, по полной, — приводит слова Роналду A Bola.

Ранее Роналду заявил, что цель сборной Португалии выиграть чемпионат мира 2026 года.

В субботу, 11 октября, сборная Португалии на своем поле примет Ирландию в матче 3-го тура отборочного турнира на ЧМ-2026. Португалия лидирует в турнирной таблице группы F с 6 очками.

В составе сборной Португалии Криштиану Роналду провел 223 матча во всех турнирах. В которых забил 141 гол и сделал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он стал победителем Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.