Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

— Люди, в том числе моя семья, говорят: «Пора ​​тебе остановиться. Ты уже всего добился. Зачем тебе забивать тысячу голов?» Но я так не думаю. Думаю, я все еще приношу пользу, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить? Уверен, что, когда все закончится, я уйду с чувством удовлетворения, потому что я отдал все. Знаю, что мне осталось не так много лет, но я стараюсь наслаждаться теми немногими, что у меня есть, по полной, — приводит слова Роналду A Bola.