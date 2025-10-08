Криштиану Роналду рассказал, когда завершит карьеру

40-летний Роналду отметил, что ему осталось играть не так много лет.
— Люди, в том числе моя семья, говорят: «Пора тебе остановиться. Ты уже всего добился. Зачем тебе забивать тысячу голов?» Но я так не думаю. Думаю, я все еще приношу пользу, помогаю своему клубу и сборной, так почему бы не продолжить? Уверен, что, когда все закончится, я уйду с чувством удовлетворения, потому что я отдал все. Знаю, что мне осталось не так много лет, но я стараюсь наслаждаться теми немногими, что у меня есть, по полной, — приводит слова Роналду A Bola.
Ранее Роналду заявил, что цель сборной Португалии выиграть чемпионат мира 2026 года.
В субботу, 11 октября, сборная Португалии на своем поле примет Ирландию в матче 3-го тура отборочного турнира на ЧМ-2026. Португалия лидирует в турнирной таблице группы F с 6 очками.
В составе сборной Португалии Криштиану Роналду провел 223 матча во всех турнирах. В которых забил 141 гол и сделал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он стал победителем Евро-2016 и дважды выиграл Лигу наций (2019, 2025).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.