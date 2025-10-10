Куда исчез Зидан: как сейчас живет легенда футбола

В 2000-х имя Зидана звучало на каждом стадионе: «Золотой мяч», чемпионат мира, драматический финал 2006 года и триумф в качестве тренера «Реала». Но после окончания карьеры он сознательно отдалился от медийной суеты. Он редко дает интервью и появляется на публике, вызывая тем самым еще больший интерес.
Как и когда завершилась карьера
Зинедин Зидан — одна из самых знаковых фигур мирового футбола конца 1990-х и 2000-х. Обладатель «Золотого мяча», лидер сборной Франции, триумфатор чемпионата мира-1998 и Евро-2000, звезда «Ювентуса» и мадридского «Реала». В эпоху до Месси и Роналду именно Зидан был символом элегантности и таланта на поле.
Он завершил игровую карьеру летом 2006 года — и сделал это так, что об этом говорят до сих пор. Чемпионат мира в Германии стал финальной сценой его профессиональной истории. В свои 34 года он был настоящим лидером сборной Франции, вывел команду в финал и по ходу турнира показал игру мирового уровня. Его выступление против Бразилии в четвертьфинале до сих пор цитируется экспертами как эталон индивидуального мастерства.
Финал с Италией вошел в историю не только как спортивное событие, но и как личная драма Зидана. Он открыл счет эффектным пенальти, оставив Джанлуиджи Буффона в недоумении, но в дополнительное время последовал знаменитый инцидент с Марко Матерацци — удар головой, красная карточка и уход с поля мимо Кубка мира.
После турнира Зидан заявил, что завершает карьеру окончательно. Он не стал доигрывать в других клубах или уходить в шоу-форматы — предпочел закончить на пике, сохранив легендарный статус и уважение болельщиков.
Первые шаги за пределами футбола
После завершения карьеры Зидан не исчез из мира футбола. Почти сразу он вернулся в «Реал» — сначала как советник президента клуба, а затем как спортивный директор. В 2014 году он возглавил молодежную команду, а уже через два года стал главным тренером основного состава.
Под его руководством «Реал» выиграл Лигу чемпионов трижды подряд — огромное достижение в современной истории турнира. Клуб также взял чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА и два клубных чемпионата мира. Зидан быстро зарекомендовал себя не просто как легендарный игрок, но и как тактик с авторитетом в раздевалке и умением работать со звездами.
Он дважды покидал пост главного тренера по собственной инициативе — но каждый раз это вызывало бурю обсуждений. В 2018 году, сразу после триумфа в Лиге чемпионов, он объявил об уходе, объяснив это необходимостью «дать команде новые идеи». В СМИ тогда активно обсуждали и закулисные причины: напряженные отношения с руководством клуба и усталость от постоянного давления.
Через год он вернулся по просьбе «Реала», когда команда переживала кризис после ухода Криштиану Роналду и смены нескольких тренеров. Зидан снова стабилизировал игру и выиграл Ла Лигу в сезоне 2019/2020. Второй уход в 2021 году был уже более принципиальным: по его словам, он чувствовал, что утратил поддержку руководства и не хочет работать в атмосфере недоверия.
Личный бренд и публичные появления
Зидан никогда не стремился быть публичной фигурой за пределами футбольного поля. В отличие от многих коллег, он редко ведет соцсети и крайне выборочно дает интервью. Тем не менее его фигура продолжает вызывать интерес: каждое появление на матчах «Реала» или футбольных церемониях привлекает внимание прессы и болельщиков.
Зидан регулярно участвует в мероприятиях клуба как почетный гость, а также сотрудничает с крупными брендами — среди них Adidas, с которым его связывает многолетний контракт. Зидан часто становится лицом рекламных кампаний, связанных с футболом, элегантным стилем и семейными ценностями, сохраняя образ сдержанного и безупречного профессионала.
Личная жизнь
Вне футбола Зидан почти полностью сосредоточен на семье. Его супруга Вероник — бывшая танцовщица, с которой он познакомился еще в юности во Франции. Пара вместе более тридцати лет, у них четверо сыновей: Энцо, Лука, Тео и Элиас. Все они так или иначе связали жизнь с футболом — старшие играют на профессиональном уровне, а младшие выступают в академиях.
Семья живет между Мадридом и родным для Зидана городом Марселем. Несмотря на мировую известность, они ведут закрытую жизнь: не появляются на светских мероприятиях и практически не делятся личным в соцсетях. Зидан часто посещает матчи сыновей, предпочитая роль отца на трибунах статусу медийной фигуры.
Чем занят сейчас
После второго ухода с тренерского поста «Реала» Зидан не спешил возвращаться к активной работе. Он стал выборочно участвовать в футбольных проектах, консультировал клубы, принимал участие в благотворительных матчах и мероприятиях под эгидой УЕФА и «Реала». Также он подписал несколько крупных рекламных контрактов — в частности, с производителями спортивной одежды и часов, что поддерживает его статус легенды без постоянного присутствия в медиа.