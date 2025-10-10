Куда исчез Зидан: как сейчас живет легенда футбола

Он завершил игровую карьеру летом 2006 года — и сделал это так, что об этом говорят до сих пор. Чемпионат мира в Германии стал финальной сценой его профессиональной истории. В свои 34 года он был настоящим лидером сборной Франции, вывел команду в финал и по ходу турнира показал игру мирового уровня. Его выступление против Бразилии в четвертьфинале до сих пор цитируется экспертами как эталон индивидуального мастерства.