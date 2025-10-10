Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.25
П2
49.00
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иран
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.15
П2
5.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Северная Ирландия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.40
П2
3.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Словения
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.26
П2
3.22
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Украина
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.35
П2
2.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.02
X
45.00
П2
78.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.50
П2
20.00

Легенда советского футбола Александр Бубнов празднует 70-летие

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов отмечает день рождения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Александр Бубнов известен своими выступлениями за московские клубы «Динамо» и «Спартак». В составе бело-голубых защитник выступал с 1974-го по 1983 год.

«Когда я шел в “Динамо” к Гавриилу Дмитриевичу Качалину и Льву Ивановичу Яшину, то хотел играть. И ни о деньгах, ни даже о своем будущем не думал. У меня вообще было ощущение, что я всю жизнь буду играть в футбол», — вспоминал Бубнов в своей книге, его слова приводит пресс-служба «Динамо».

Он провел за «Динамо» 258 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. С клубом Бубнов завоевал Кубок СССР и Суперкубок СССР в 1977 году, а также выиграл весенний чемпионат страны в 1976 году.

«Поздравляем Александра Викторовича с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов на профессиональном поприще», — говорится в заявлении московского «Динамо».

В «Спартаке» Бубнов провел 6 лет (1983−1989). Он принял участие в 217 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами. С красно-белыми Бубнов дважды стал чемпионом СССР, три раза серебряным призером и один раз — бронзовым.

В сборной СССР Бубнов отыграл в 34 матчах и выступил на ЧМ-1986.

В качестве тренера Бубнов работал в «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Славия» (Мозырь), «Икар» (Саров), «Фабус» (Бронницы) и «Динамо» (Киев).