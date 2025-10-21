Как Роналду, Шарапова и Джокович защищают иммунитет осенью

В период активной карьеры Шарапова неоднократно рассказывала, что устойчивость к простудам для нее — вопрос режима, а не экстренных мер. Осенью она корректировала рацион: добавляла больше сезонных овощей, супов и ягод, которые помогают поддерживать уровень витаминов и антиоксидантов без перегрузки организма. Один из ее любимых вариантов — теплые овощные крем-супы и салаты с цитрусами, которые легко усваиваются и согревают после тренировок.