Как Роналду, Шарапова и Джокович защищают иммунитет осенью

Осень проверяет на прочность даже звезд спорта: плотные графики, перелеты и перепады температур бьют по иммунитету. Но некоторые нашли свои рабочие ритуалы, о которых мы расскажем.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Новак Джокович на теннисном корте
В разгар простудного сезона спортсмены защищают свой иммунитет благодаря привычкам, выстроенным годамиИсточник: AP 2024

В разгар сезона простуд даже профессиональные спортсмены, у которых тело работает как хорошо отлаженный механизм, уделяют особое внимание защите организма. Осенняя нестабильность погоды, стрессы от соревнований и плотный график делают их особенно уязвимыми. При этом многие из них опираются не только на витамины и врачей, а на собственные привычки, выстроенные годами.

Криштиану Роналду: сон по расписанию и восстановление

Криштиану Роналду на поле
Роналду выстраивает день вокруг сна и восстановления, считая это основой здоровьяИсточник: AP 2024

Иммунитет Роналду держится не только на тренировках, но и на дисциплине восстановления. Футболист давно известен своим особым подходом к сну: он не спит одним длинным блоком, а делит отдых на пять коротких циклов по 90 минут в течение суток. Такой режим, разработанный совместно со специалистом по сну Ником Литтлхейлсом, помогает телу быстрее восстанавливаться и снижает уровень стресса.

К спальне у Криштиану особые требования. Он держит температуру около 18, полностью затемняет комнату и убирает все гаджеты задолго до сна. Влажность тоже контролируется — сухой воздух осенью может раздражать дыхательные пути и снижать защитные функции организма.

Отдельное внимание он уделяет гидратации и питанию. В рационе минимум сахара и переработанных продуктов, много воды, овощей и рыбы. Такой режим помогает поддерживать иммунную систему в форме даже в условиях постоянных перелетов и плотных матчей.

Мария Шарапова: сезонное питание и витамины

Мария Шарапова
Осенью Шарапова делает ставку на питание и стабильность, а не на «чудо-добавки»Источник: AP 2024

В период активной карьеры Шарапова неоднократно рассказывала, что устойчивость к простудам для нее — вопрос режима, а не экстренных мер. Осенью она корректировала рацион: добавляла больше сезонных овощей, супов и ягод, которые помогают поддерживать уровень витаминов и антиоксидантов без перегрузки организма. Один из ее любимых вариантов — теплые овощные крем-супы и салаты с цитрусами, которые легко усваиваются и согревают после тренировок.

Отдельное место занимают витаминные привычки. Мария уделяет внимание поддержанию стабильного уровня витамина D, который осенью особенно важен для иммунной системы, и регулярно добавляет витамин C в умеренных дозах. Она подчеркивала в интервью, что предпочитает «не шокировать организм» большими дозами, а поддерживать ровный баланс каждый день.

Такой подход позволял ей оставаться в форме во время перелетов и плотного соревновательного графика. Осенняя адаптация питания стала частью ее долгосрочного плана по поддержанию устойчивости организма, а не временной мерой на время простудного сезона.

Новак Джокович: дыхательные практики и холод

Новак Джокович
Джокович сочетает разные методы — от дыхания до закаливания — чтобы укреплять организмИсточник: AP 2024

Джокович известен своим вниманием к восстановлению и здоровью — и это не ограничивается питанием или тренировками. Он регулярно практикует дыхательные упражнения, включая методики, похожие на технику Вима Хофа. Эти практики улучшают насыщение крови кислородом, снижают уровень стресса и помогают иммунной системе работать стабильнее в сезон простуд.

Закаливание — еще одна часть его режима. Новак принимает холодный душ и использует ледяные ванны, чтобы стимулировать кровообращение и адаптационные механизмы организма. По его словам, такие практики помогают телу легче переносить температурные перепады и сезонные перемены.

Помимо этого, Джокович тщательно следит за питанием и исключает продукты, которые могут усиливать воспаления или вызывать аллергические реакции — особенно в межсезонье. Его системный подход сочетает физические, дыхательные и диетические элементы, что позволяет ему сохранять высокий уровень энергии и устойчивости даже во время плотного турнирного графика.