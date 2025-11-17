Валерий Карпин снова на коне: два клуба, шесть детей и ни дня отдыха

Летом 2025 года Валерий возглавил московское «Динамо», подписав трехлетний контракт, при этом сохранив пост главного тренера сборной России. Это решение стало неожиданным даже для футбольных инсайдеров — раньше он совмещал работу только в «Ростове» и национальной команде, а теперь устроил себе еще более напряженный график. По словам самого Карпина, приоритетом для него остается сборная: «Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — рассказал он в интервью.