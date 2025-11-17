Валерий Карпин снова на коне: два клуба, шесть детей и ни дня отдыха

Валерий Карпин давно перешел из категории «бывших спортсменов» в символы эпохи. В 90-х он блистал на поле, в 2000-х — руководил «Спартаком», а сейчас выстраивает новую систему в сборной и московском клубе. В 2025 году он оказался в центре внимания снова — взяв на себя двойную нагрузку и фактически став человеком, от которого зависит будущее российского футбола.
От игрока до тренера: путь, который не всем удается
Карпин начал карьеру в 80-х, а в 90-е стал одним из символов «Спартака». За московский клуб он провел более 150 матчей и трижды становился чемпионом России. Затем были годы работы в Испании — «Реал Сосьедад» и «Сельта Вигo», где он зарекомендовал себя как универсальный полузащитник и один из немногих россиян, сумевших закрепиться. В составе сборной России Карпин сыграл 72 матча и забил 17 голов, участвуя в Евро-1996 и ЧМ-2002.
Карпин завершил игровую карьеру в 2005 году в возрасте 36 лет — из-за травм и усталости после почти 20 лет на поле. Он остался в Испании, где жил несколько лет, прежде чем в 2008 году вернуться в Россию и занять пост генерального директора «Спартака». Уже через год ему доверили и тренерскую должность — редкий случай, когда человек совмещал управление клубом и работу у кромки поля.
Его «Спартак» выходил в Лигу чемпионов и боролся за медали, но давление и критика болельщиков были постоянными. После увольнения в 2014 году Карпин уехал в Испанию, где возглавил «Мальорку» и называл этот период «перезагрузкой». Он избавился от давления медиа и выработал собственный стиль: строгая дисциплина, доверие молодым и акцент на эффективности, а не на звездах.
Вернувшись в Россию в 2017 году, Карпин возглавил «Ростов». Именно здесь он закрепил свой тренерский почерк — рациональный, системный и без излишней эмоциональности. С ограниченным бюджетом он построил команду, которая боролась с лидерами чемпионата и регулярно попадала в еврокубки, а сам Карпин получил репутацию тренера, умеющего добиваться результата там, где другие видят только ограничения.
Карпин сегодня: двойная нагрузка и новый клуб
Летом 2025 года Валерий возглавил московское «Динамо», подписав трехлетний контракт, при этом сохранив пост главного тренера сборной России. Это решение стало неожиданным даже для футбольных инсайдеров — раньше он совмещал работу только в «Ростове» и национальной команде, а теперь устроил себе еще более напряженный график. По словам самого Карпина, приоритетом для него остается сборная: «Она даже по контракту основная. Основной контракт у меня в сборной, сборная разрешает совмещать — так на бумаге», — рассказал он в интервью.
Под его руководством сборная России провела 28 матчей: 20 побед, семь ничьих и лишь одно поражение — лучший результат в истории национальной команды по проценту выигранных встреч. Контракт с Российским футбольным союзом рассчитан до 2028 года, и уже в следующем сезоне Карпин может обойти по числу побед Гуса Хиддинка и Станислава Черчесова, став самым успешным тренером в истории сборной.
Работа с «Динамо» стала новым вызовом. Команда переживает не лучший период: худший старт в РПЛ за шесть лет, всего 17 очков после 15 матчей и десятое место в таблице. Болельщики называют Карпина «тренером-перфекционистом» — он не терпит халатности, требует дисциплины и полной самоотдачи даже на тренировках. Сам наставник признается, что планирует проработать еще не больше четырех лет и завершить карьеру к 60 годам, чтобы «уйти вовремя, пока остаются силы и азарт».
Задачи и вызовы: что еще предстоит сделать
Главный вызов для Карпина — совмещение двух ролей в условиях, когда российский футбол живет в режиме изоляции. Сборная не участвует в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, а значит, лишена привычных проверок уровня. При этом именно на Валерия легла задача обновить состав и выстроить систему, где молодые игроки смогут расти без международного опыта. Он активно подключает к матчам 20-летних новичков из РПЛ и делает ставку на внутренние турниры, которые рассматривает как площадку для развития.
В «Динамо» у тренера другая миссия — перестроить игру и вернуть команде стабильность. Валерий контролирует дисциплину, сокращает дистанцию между молодежкой и основой, вводит регулярные разборы ошибок. «Главное — не слова, а работа и результат», — часто повторяет он.
Помимо тактики, Карпину предстоит и психологическая работа — вернуть игрокам уверенность. После неудачного старта в чемпионате «Динамо» оказалось под давлением, но тренер не спешит с кадровыми перестановками. Он признается, что видит потенциал в каждом футболисте и готов работать на перспективу.
Как меняется личная жизнь Карпина
Валерий Карпин редко говорит о личном, но его семейная история не менее насыщенная, чем спортивная карьера. Он был женат трижды и воспитывает шестерых детей. Первая жена — Светлана, с которой у него родились две дочери, Мария и Валерия. Второй брак — с испанской актрисой Альбой Фернандес, с которой он познакомился во время игры в Испании, но детей у пары не было.
В 2017 году Карпин женился в третий раз — на телеведущей Дарье Гордеевой. У них две общие дочери, Дарья и Александра, а также дочь Дарьи от первого брака — Анита, которую тренер воспитывает как родную. Кроме того, у Карпина есть внебрачная дочь Вероника, родившаяся в 1990 году.
Сам тренер признается, что в молодости все внимание отдавал футболу и часто жертвовал личным временем, но с возрастом взгляды изменились. Сейчас он старается проводить больше времени со своей семьей и называет детей «главным мотиватором» в жизни. По словам близких, дома Карпин спокоен и сдержан, хотя на поле известен жестким стилем и требовательностью. «В футболе я строг, дома — просто папа», — говорил он в одном из интервью.
Сейчас, когда карьера вновь на подъеме, Карпин все чаще говорит о желании сохранить баланс. Он строит планы до 60 лет, после чего хочет посвятить себя семье и отдыху. Но пока о завершении карьеры речи нет — впереди у него сразу два фронта и, как он сам шутит, «слишком много нереализованных идей, чтобы останавливаться».