Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской

Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Заседание суда прошло в пятницу, 14 ноября, за закрытыми дверьми. Рассмотрение дела перенесено на 24 декабря 2025 года.
Иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде. Обе стороны перед началом заседания ходатайствовали о проведении судебного процесса в закрытом режиме.
Аршавин встречался с телеведущей на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.