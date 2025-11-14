Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской

Аршавин встречался с телеведущей на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.