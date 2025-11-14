Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.86
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
28.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
30.00

Суд отложил рассмотрение иска Аршавина к Барановской

Суд по иску Аршавина к Барановской перенесли на 24 декабря.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Савеловский суд Москвы перенес рассмотрение иска бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина к Юлии Барановской об уменьшении размера алиментов. Об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание суда прошло в пятницу, 14 ноября, за закрытыми дверьми. Рассмотрение дела перенесено на 24 декабря 2025 года.

Иск Аршавина к Барановской об изменении размера алиментов в сторону их сокращения был подан в конце сентября и зарегистрирован в Савеловском районном суде. Обе стороны перед началом заседания ходатайствовали о проведении судебного процесса в закрытом режиме.

Аршавин встречался с телеведущей на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Юлия Барановская воспитывает троих детей футболиста Андрея Аршавина: Артема и Арсения, а также дочь Софью. Барановская и Аршавин расстались в 2013 году, и почти семь лет спортсмен не виделся с детьми. Экс-футболист в 2019 году возобновил общение с Артемом, Софьей и Арсением, о чем он сообщал в соцсетях.