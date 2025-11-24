Ричмонд
Алдонин впервые прокомментировал свой страшный диагноз

Экс-футболисту диагностировали рак желудка.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин, у которого диагностировали рак желудка, впервые прокомментировал свое состояние в телефонном разговоре со своим другом Дмитрием Шнякиным.

В своем телеграм-канале Шнякин написал: «Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: “Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть — за них изо всех сил держусь”.

Напомним, Алдонину 45 лет, как игрок он стал обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий», он также был капитаном сборной России. Он завершил игровую карьеру в 2018 году. Российский футболист находится сейчас в Германии. Российская Премьер-Лига (РПЛ) уже открыла сбор средств на лечение Евгения Алдонина.

«У Евгения выявлено тяжелое заболевание, требующее длительного и дорогостоящего лечения. На плечах Евгения — уход и воспитание двух маленьких детей, и для успешной борьбы с болезнью ему требуется финансовая помощь», — говорится в обращении РПЛ.