Алдонин впервые прокомментировал свой страшный диагноз

Напомним, Алдонину 45 лет, как игрок он стал обладателем Кубка УЕФА в составе ЦСКА, двукратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка страны. Кроме того, Алдонин известен по выступлениям за волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию», нижегородскую «Волгу» и красногорский «Зоркий», он также был капитаном сборной России. Он завершил игровую карьеру в 2018 году. Российский футболист находится сейчас в Германии. Российская Премьер-Лига (РПЛ) уже открыла сбор средств на лечение Евгения Алдонина.