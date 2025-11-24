Ричмонд
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Президент России выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна, назвал его настоящей легендой футбола и кумиром миллионов болельщиков.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
16

Никита Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Бывший футболист и тренер «Спартака» и сборной СССР Никита Симонян был ярким, неординарным и безгранично преданным избранному делу человеком, говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

«Ушел из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола. За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по “Спартаку” и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром. Светлая память о Никите Павловиче Симоняне навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, всех почитателей игры номер один в России», — приводит слова Путина официальный сайт президента России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также отметил, что выдающийся спортсмен золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола.

«С глубокой скорбью узнал о кончине легендарного футболиста, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта, четырехкратного чемпиона СССР Никиты Павловича Симоняна. Будучи выдающимся футболистом и тренером, он золотыми буквами вписал свое имя в историю армянского и советского футбола. Именно под его руководством ереванский “Арарат” стал чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР 1973 и 1975 годов, подарив всем армянам незабываемое чувство гордости», — отметил глава армянского правительства.

Никита Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.

После завершения игровой карьеры Никита Павлович стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды Симоняна трижды выигрывали чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре Кубка СССР.

С середины 1980-х Никита Павлович начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе.