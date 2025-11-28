Ричмонд
Вратарь с русскими корнями выиграл чемпионат мира U17

В финальном матче юношеского мирового первенства, завершившегося в Катаре, сборная Португалии обыграла команду Австрии со счетом 1:0.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Юношеская сборная Португалии, за которую выступал российский голкипер Александр Твердохлебов, выиграла чемпионат мира, проходивший в Катаре.

17-летний Твердохлебов провел на турнир один матч — на групповом этапе, против Новой Каледонии (6:1). Голкипер родился в Португалии, у него двойное гражданство — португальское и российское.

Ранее в этом году Твердохлебов выиграл вместе с юношеской сборной Португалии чемпионат Европы (U-17), хотя на турнире не провел ни одного матча. Александр выступает за юношескую команду лиссабонского «Спортинга». Вместе с ним в лиссабонской команде играют два футболиста с русскими корнями — Виталий Паламарчук и Константин Никитенко.

Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошел в 20-й раз. В 1987 году на турнире победила сборная СССР. В составе той команды играли, например, Юрий Никифоров, Мирджалол Касымов и Юрий Мороз. Чаще всего на чемпионатах мира до 17 лет — 5 раз — побеждала сборная Нигерии.