Вратарь с русскими корнями выиграл чемпионат мира U17

Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд прошел в 20-й раз. В 1987 году на турнире победила сборная СССР. В составе той команды играли, например, Юрий Никифоров, Мирджалол Касымов и Юрий Мороз. Чаще всего на чемпионатах мира до 17 лет — 5 раз — побеждала сборная Нигерии.