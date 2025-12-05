Месси: люди уделяют внимание статистике, а я ее не очень люблю

«Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично ее не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им. Мне нравится быть важным игроком и максимально вовлеченным в ход матча. Но я играю не ради этого и никогда не придавал этому значения.



Все происходило само собой, не потому, что я думал про себя, что мне нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить какой-то рекорд или превзойти кого-то. Все происходило просто потому, что происходило. Мой лучший сезон в карьере? Не знаю, это сложно, все зависит от того, как на это смотреть. Были годы, когда мы выигрывали все: доходили до финала Кубка Америки со сборной, выигрывали Лигу чемпионов с “Барселоной”. Это сложно. В 2012 году я забил около 91 гола. Я играю не ради этого, меня это никогда не волновало. У меня не было цели побить рекорд или превзойти кого-то. Сложно выбрать один год, к счастью, у меня было много очень хороших сезонов», — сказал Месси.