Месси: люди уделяют внимание статистике, а я ее не очень люблю

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что статистика и рекорды не являются для него ориентирами. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Kyle Rivas/Getty Images

«Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а я лично ее не очень люблю. Не считаю, что мне обязательно нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить рекорд или превзойти кого-то. Я живу футболом и наслаждаюсь им. Мне нравится быть важным игроком и максимально вовлеченным в ход матча. Но я играю не ради этого и никогда не придавал этому значения.

Все происходило само собой, не потому, что я думал про себя, что мне нужно отдать голевую передачу или забить гол, чтобы побить какой-то рекорд или превзойти кого-то. Все происходило просто потому, что происходило. Мой лучший сезон в карьере? Не знаю, это сложно, все зависит от того, как на это смотреть. Были годы, когда мы выигрывали все: доходили до финала Кубка Америки со сборной, выигрывали Лигу чемпионов с “Барселоной”. Это сложно. В 2012 году я забил около 91 гола. Я играю не ради этого, меня это никогда не волновало. У меня не было цели побить рекорд или превзойти кого-то. Сложно выбрать один год, к счастью, у меня было много очень хороших сезонов», — сказал Месси.

За свою карьеру Месси провел 1136 матчей, в которых забил 896 мячей и отдал 405 голевых передач. На прошлой неделе 38-летний аргентинец превзошел рекорд Ференца Пушкаша (404) и стал лучшим ассистентом в истории футбола.

В субботу, 6 декабря, «Интер Майами» сыграет с «Ванкувер Уайткэпс» в финале плей-офф МЛС. Начало матча — в 22:30 по московскому времени.