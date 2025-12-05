Гус Хиддинк: Аршавин в прайме был сильнее Дембеле

«Без сомнений, Андрей Аршавин в своем прайме сильнее, чем Усман Дембеле из “ПСЖ”. Очень жаль, что Андрей так и не выиграл “Золотой мяч”, он заслуживал его и был близок к этому. Это выдающийся футболист, который у меня ассоциируется с российским футболом», — приводит слова Хиддинка «РБ Спорт».
В 2008 году после завоевания сборной России бронзовых медалей на чемпионате Европы Аршавин занял шестое место в голосовании на «Золотой мяч», уступив только Хави, Касильясу, Торресу, Месси и Роналду.
44-летний Аршавин завершил профессиональную карьеру в декабре 2018 года. Футболист выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат», Вместе с сине-бело-голубыми Андрей Аршавин стал трехкратным чемпионом России (2007, 2011/2012, 2014/2015), обладателем Кубка (2007/2008) и Суперкубка УЕФА (2008). Сейчас Аршавин занимает пост заместителя главы правления «Зенита» по спортивному развитию.
28-летний Усман Дембеле, выступающий за «Пари Сен-Жермен» с августа 2023 года, вместе со столичным клубом стал двукратным чемпионом Лиги 1 (2023/2024, 2024/2025), а также победителем Лиги чемпионов (2024/2025) и Суперкубка УЕФА (2025). Вместе с национальной сборной Франции форвард стал чемпионом мира 2018 года. В 2025 году Дембеле удостоился премии «Золотой мяч».