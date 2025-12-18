Ричмонд
Аршавин Сафонову: «С первым покером! Продолжай покорять Европу»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин обратился к вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову после победы в Межконтинентальном кубке.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Alex Livesey/Getty Images

В решающем матче «ПСЖ» одержал победу над бразильским «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). В послематчевой серии пенальти Сафонов отразил четыре удара подряд.

«Матвей, поздравляю тебя с первым покером и с очередным международным трофеем! Продолжай покорять Европу и учи их русскому. Удачи тебе», — сказал Аршавин на видео в телеграм-канале сборной России.

В апреле 2009 года Аршавин оформил покер в составе «Арсенала» в выездном матче АПЛ против «Ливерпуля» (4:4). Он стал первым игроком с 1946 года, кому удалось забить четыре мяча на стадионе «Энфилд».

Победа в Межконтинентальном кубке стала для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.

В эфире «Матч ТВ» Аршавин выразил мнение, что после перформанса в финале Межконтинентального кубка Сафонов серьезно укрепил позиции в «ПСЖ» и станет первым вратарем в парижской команде.

«Молодец. Что он сделал — укрепит его позиции в команде. Он станет основным вратарем и будет играть до конца сезона», — сказал Аршавин.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

