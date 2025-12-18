«Ботафого» объявил об уходе сына Анчелотти с поста главного тренера

— «Ботафого» сообщает, что Давиде Анчелотти больше не является главным тренером основной команды. Также клуб покидают тренер по физической подготовке Лука Герра и помощники главного тренера Луис Тевенет и Эндрю Манган. Решение было принято по итогам встреч, состоявшихся в среду, 17 декабря. Клуб благодарит Анчелотти за профессионализм и преданность делу в период, когда он возглавлял команду и был частью семьи «Ботафого». «Ботафого» желает ему успехов в будущих начинаниях. О новом тренерском штабе будет объявлено в ближайшее время, — говорится в заявлении бразильского клуба.