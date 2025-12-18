«Ботафого» объявил об уходе сына Анчелотти с поста главного тренера

Пресс-служба «Ботафого» опубликовала заявление в связи с уходом сына главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти Давиде Анчелотти.
— «Ботафого» сообщает, что Давиде Анчелотти больше не является главным тренером основной команды. Также клуб покидают тренер по физической подготовке Лука Герра и помощники главного тренера Луис Тевенет и Эндрю Манган. Решение было принято по итогам встреч, состоявшихся в среду, 17 декабря. Клуб благодарит Анчелотти за профессионализм и преданность делу в период, когда он возглавлял команду и был частью семьи «Ботафого». «Ботафого» желает ему успехов в будущих начинаниях. О новом тренерском штабе будет объявлено в ближайшее время, — говорится в заявлении бразильского клуба.
Как сообщает Globo, причиной расторжения трудового соглашения стало недовольство Давиде Анчелотти увольнением тренера по физподготовке Луки Герры из-за большого количества мышечных травм у футболистов. Специалист заявил, что останется, если будет сохранен весь тренерский штаб. Руководство «Ботафого» не согласилось на такое условие.
36-летний Давиде Анчелотти в июне 2025 года стал ассистентом своего отца в сборной Бразилии. Спустя месяц он покинул штаб национальной команды и возглавил «Ботафого».
Под руководством Давиде Анчелотти «Ботафого» одержал 14 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. В минувшем сезоне бразильской Серии А «Ботафого» занял шестое место, уступив лидирующему «Фламенго» 16 очков.