«Ботафого» объявил об уходе сына Анчелотти с поста главного тренера

Давиде Анчелотти возглавил «Ботафого» летом этого года. Его контракт был рассчитан до декабря 2026 года.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пресс-служба «Ботафого» опубликовала заявление в связи с уходом сына главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти Давиде Анчелотти.

 — «Ботафого» сообщает, что Давиде Анчелотти больше не является главным тренером основной команды. Также клуб покидают тренер по физической подготовке Лука Герра и помощники главного тренера Луис Тевенет и Эндрю Манган. Решение было принято по итогам встреч, состоявшихся в среду, 17 декабря. Клуб благодарит Анчелотти за профессионализм и преданность делу в период, когда он возглавлял команду и был частью семьи «Ботафого». «Ботафого» желает ему успехов в будущих начинаниях. О новом тренерском штабе будет объявлено в ближайшее время, — говорится в заявлении бразильского клуба.

Как сообщает Globo, причиной расторжения трудового соглашения стало недовольство Давиде Анчелотти увольнением тренера по физподготовке Луки Герры из-за большого количества мышечных травм у футболистов. Специалист заявил, что останется, если будет сохранен весь тренерский штаб. Руководство «Ботафого» не согласилось на такое условие.

36-летний Давиде Анчелотти в июне 2025 года стал ассистентом своего отца в сборной Бразилии. Спустя месяц он покинул штаб национальной команды и возглавил «Ботафого».

Под руководством Давиде Анчелотти «Ботафого» одержал 14 побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел семь поражений. В минувшем сезоне бразильской Серии А «Ботафого» занял шестое место, уступив лидирующему «Фламенго» 16 очков.