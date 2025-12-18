Футболист эквадорской «Барселоны» погиб вместе с женой после нападения

«С глубоким сожалением клуб сообщает о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него», — сказано в заявлении «Барселоны».
Пинейде было 33 года. По информации местных СМИ, в результате нападения также погибла жена игрока, а его мать получила ранения. Другие подробности произошедшего не сообщаются.
Пинейда выступал за «Барселону» с 2016 года. В составе команды из Гуаякиля он стал двукратным чемпионом Эквадора и обладателем национального кубка. В общей сложности он провел за самый титулованный клуб страны 224 матча, в которых забил три мяча и отдал десять голевых передач.
Ранее Пинейда выступал за местный «Индепендьенте дель Валье» и за бразильский «Флуминенсе». Также на его счету девять матчей за сборную Эквадора, в которых он отметился одной голевой передачей.