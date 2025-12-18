Футболист эквадорской «Барселоны» погиб вместе с женой после нападения

Пинейда выступал за «Барселону» с 2016 года. В составе команды из Гуаякиля он стал двукратным чемпионом Эквадора и обладателем национального кубка. В общей сложности он провел за самый титулованный клуб страны 224 матча, в которых забил три мяча и отдал десять голевых передач.