Сын Златана Ибрагимовича перешел в «Аякс»

19-летний Максимилиан Ибрагимович перешел в амстердамский клуб из «Милана» на правах аренды с опцией выкупа.
Максимилиан Ибрагимович перешел из «Хаммарбю» в молодежную академию «Милана» в 2022 году. В течение последних шести месяцев выступал за вторую команду «Милана» в Серии D. В активе выступающего на позиции левого вингера футболиста 17 матчей за дубль красно-черных, пять голов и четыре результативные передачи.
Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович выступал за «Аякс» с 2001-го по 2004 год. Также играл за «Мальме», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». Карьеру завершил в 2023 году.
«Аякс» в 18 турах чемпионата Нидерландов набрал 33 очка и на 16 баллов отстает от лидирующего «ПСВ». В ноябре клуб отправил в отставку главного тренера Джона Хейтингу. В настоящее время «Аякс» возглавляет Фред Грим.