Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Верона
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.20
П2
2.23
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.25
П2
3.10
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
5
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2

«Порту» обыграл «Бенфику» в матче Кубка Португалии с 11 желтыми карточками

«Порту» одержал победу над «Бенфикой» в ¼ финала Кубка Португалии (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Порту». Единственный мяч на 15-й минуте встречи забил защитник Ян Беднарек с передачи испанца Габриэля Вейги.

Судья показал футболистам обеих команд 11 желтых карточек. Соперник «Порту» по полуфиналу определится позднее.

В полуфинале соревнования «Порту» проведет двухматчевое противостояние с «Торринсе». Другую пару составит «Фафи», сенсационно переигравший «Брагу», и победитель противостояния «Спортинг» — «АБС».

«Проиграла лучшая команда, но лучшая команда не забила, а пропустила один гол. Мы контролировали игру против команды, которая играла очень интенсивно, у которой ДНК настоящих спортсменов, но “Бенфика” доминировала от начала до конца.

Несмотря на небольшое количество голевых моментов, доминирование казалось мне очевидным. Они находятся на подъеме и полны уверенности, в то время как болельщики, учитывая отличную форму команды, смирились с тем, что “Порту” проводит 45 минут на своей половине поля, обороняясь дома», — приводит слова главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью Record.

«Бенфика» нанесла 15 ударов (3 в створ) в сторону ворот в матче, «Порту» — 11 (5 в створ).