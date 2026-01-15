«Порту» обыграл «Бенфику» в матче Кубка Португалии с 11 желтыми карточками

Встреча прошла на домашней арене «Порту». Единственный мяч на 15-й минуте встречи забил защитник Ян Беднарек с передачи испанца Габриэля Вейги.
Судья показал футболистам обеих команд 11 желтых карточек. Соперник «Порту» по полуфиналу определится позднее.
В полуфинале соревнования «Порту» проведет двухматчевое противостояние с «Торринсе». Другую пару составит «Фафи», сенсационно переигравший «Брагу», и победитель противостояния «Спортинг» — «АБС».
«Проиграла лучшая команда, но лучшая команда не забила, а пропустила один гол. Мы контролировали игру против команды, которая играла очень интенсивно, у которой ДНК настоящих спортсменов, но “Бенфика” доминировала от начала до конца.
Несмотря на небольшое количество голевых моментов, доминирование казалось мне очевидным. Они находятся на подъеме и полны уверенности, в то время как болельщики, учитывая отличную форму команды, смирились с тем, что “Порту” проводит 45 минут на своей половине поля, обороняясь дома», — приводит слова главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью Record.
«Бенфика» нанесла 15 ударов (3 в створ) в сторону ворот в матче, «Порту» — 11 (5 в створ).