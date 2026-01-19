Рынок зарплат в Медиалиге обвалился в два раза

Напомним, 1 января вступила в силу новая система налогообложения для букмекерских компаний, по которому они будут платить налог в размере 7% с разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами и 25% от общей прибыли. Кроме того, ставка целевых отчислений букмекеров на развитие спорта увеличилась с 2% до 2,25% от общего объема принятых ставок.