Рынок зарплат в Медиалиге обвалился в два раза

По информации источника, медиафутбольным командам пришлось существенно урезать оклады игрокам, из-за чего они начали ездить на просмотры в профессиональные клубы Второй и Третьей лиги.
Сообщается, что бюджет одной из самых популярных клубов Медиалиги 2Drots в этом году сократился с 280 до 140 млн рублей. Для сравнения, средний бюджет клубов Второй лиги А в 2025 году составил 281 млн рублей.
Напомним, 1 января вступила в силу новая система налогообложения для букмекерских компаний, по которому они будут платить налог в размере 7% с разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами и 25% от общей прибыли. Кроме того, ставка целевых отчислений букмекеров на развитие спорта увеличилась с 2% до 2,25% от общего объема принятых ставок.
Седьмой сезон Медиалиги стартует в апреле этого года. Действующим чемпионом МФЛ является «Амкал», который в финале шестого сезона обыграл «БроукБойз» (2:0). Ожидается, что в новом сезоне Медиалига станет закрытым турниром, а количество команд в ней уменьшится с 20 до 14.
В декабре 2025 года сборная Медиалиги провела два матча против сборной ФНЛ, проиграв с общим счетом 1:8.