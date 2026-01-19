Ричмонд
© VK, 1999-2026
Рынок зарплат в Медиалиге обвалился в два раза

Зарплатный рынок в Медиалиге сократился вдвое после введения нового налога на букмекеров. Об этом сообщает Sport Baza.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: 2Drots

По информации источника, медиафутбольным командам пришлось существенно урезать оклады игрокам, из-за чего они начали ездить на просмотры в профессиональные клубы Второй и Третьей лиги.

Сообщается, что бюджет одной из самых популярных клубов Медиалиги 2Drots в этом году сократился с 280 до 140 млн рублей. Для сравнения, средний бюджет клубов Второй лиги А в 2025 году составил 281 млн рублей.

Напомним, 1 января вступила в силу новая система налогообложения для букмекерских компаний, по которому они будут платить налог в размере 7% с разницы между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами и 25% от общей прибыли. Кроме того, ставка целевых отчислений букмекеров на развитие спорта увеличилась с 2% до 2,25% от общего объема принятых ставок.

Седьмой сезон Медиалиги стартует в апреле этого года. Действующим чемпионом МФЛ является «Амкал», который в финале шестого сезона обыграл «БроукБойз» (2:0). Ожидается, что в новом сезоне Медиалига станет закрытым турниром, а количество команд в ней уменьшится с 20 до 14.

В декабре 2025 года сборная Медиалиги провела два матча против сборной ФНЛ, проиграв с общим счетом 1:8.