Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.70
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.79
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

В Москве прошла премьера фильма о Никите Симоняне

Спортивная драма о легенде советского футбола Никите Симоняне «Золотой дубль» выходит в широкий прокат 29 января.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Фильм посвящен этапу тренерской карьеры Никиты Симоняна, когда под его руководством ереванский «Арарат» добился высшего результата в истории советского футбола — сделал «золотой дубль», став в 1973 году чемпионом СССР и обладателем кубка СССР.

Главную роль в фильме исполнил Егор Бероев. Режиссер фильма — Мгер Мкртчян. На премьере среди гостей были болельщики «Спартака», которые определенно создали настроение мероприятия красно-белой символикой. Также они принесли футболки с фамилиями легендарных игроков «Спартака».

23 ноября 2025 года Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он четырежды выиграл чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.

После завершения игровой карьеры Никита Симонян стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды под руководством Симоняна трижды выиграли чемпионство — помимо исторического достижения с «Араратом», он дважды приводил красно-белых (1962, 1969) к победе в союзном первенстве. Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре победы в Кубке СССР.

С середины 1980-х Никита Симонян начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе (РФС).