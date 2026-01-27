В Москве прошла премьера фильма о Никите Симоняне

Фильм посвящен этапу тренерской карьеры Никиты Симоняна, когда под его руководством ереванский «Арарат» добился высшего результата в истории советского футбола — сделал «золотой дубль», став в 1973 году чемпионом СССР и обладателем кубка СССР.
Главную роль в фильме исполнил Егор Бероев. Режиссер фильма — Мгер Мкртчян. На премьере среди гостей были болельщики «Спартака», которые определенно создали настроение мероприятия красно-белой символикой. Также они принесли футболки с фамилиями легендарных игроков «Спартака».
23 ноября 2025 года Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он четырежды выиграл чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.
После завершения игровой карьеры Никита Симонян стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды под руководством Симоняна трижды выиграли чемпионство — помимо исторического достижения с «Араратом», он дважды приводил красно-белых (1962, 1969) к победе в союзном первенстве. Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре победы в Кубке СССР.
С середины 1980-х Никита Симонян начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе (РФС).