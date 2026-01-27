В Москве прошла премьера фильма о Никите Симоняне

23 ноября 2025 года Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Он четырежды выиграл чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.