Их карьеру разрушил один случай: 3 самых громких скандалы в мире спорта

В большом спорте репутация может измениться за несколько секунд. Разбираем истории спортсменов, чью жизнь один громкий скандал.

Екатерина Зуева
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Карьеру спортсмена могут изменить не только результаты турниров. Иногда один резонансный эпизод мгновенно меняет отношение болельщиков, федераций и спонсоров. Разбираем истории, где один скандал стал переломным моментом.

Зинедин Зидан — удар головой в финале ЧМ-2006

Зинедин Зидан
Зинедин ЗиданИсточник: Соцсети

Финал чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией стал последним матчем в игровой карьере Зинедина Зидана. Игра держала напряжение до самого конца: капитан французской сборной забил пенальти в начале встречи, а матч перешел в дополнительное время. На 110-й минуте произошел эпизод, который моментально стал мировой сенсацией — после словесного конфликта с Марко Матерацци Зидан ударил соперника головой в грудь.

Арбитр показал французу красную карточку, и Зидан покинул поле, проходя мимо кубка мира, который находился рядом с кромкой поля. Этот момент сразу разошелся по мировым трансляциям и стал одним из самых узнаваемых кадров в истории футбола. Франция в итоге проиграла финал по пенальти, а обсуждение поступка Зидана затмило сам результат турнира.

После чемпионата мира футболист завершил игровую карьеру, хотя оставался в отличной форме и мог продолжать выступления. Позже Зидан признавал, что эмоции в тот момент взяли верх. Несмотря на скандал, он сумел сохранить статус легенды футбола и позже построил успешную тренерскую карьеру, выиграв с «Реалом» несколько титулов Лиги чемпионов.

Новак Джокович — депортация перед Australian Open

Новак Джокович
Новак ДжоковичИсточник: Соцсети

В начале 2022 года Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в Australian Open, где считался одним из главных фаворитов турнира. Однако его приезд быстро превратился в международный конфликт. Теннисист не был вакцинирован от COVID-19 и попытался въехать в страну по медицинскому исключению. Австралийские власти решили, что предоставленные документы не соответствуют правилам въезда.

Ситуация развивалась стремительно: Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, аннулировали визу и временно разместили в миграционном отеле. Судебные разбирательства длились несколько дней и транслировались в мировых новостях почти в режиме реального времени. Несмотря на попытки оспорить решение, спортсмена депортировали, и он пропустил один из главных турниров сезона.

Скандал серьезно повлиял на образ теннисиста и его участие в соревнованиях в разных странах. Джокович временно лишился возможности выступать на некоторых турнирах и оказался в центре глобальных дискуссий о вакцинации и правилах допуска спортсменов. Со временем он вернулся в тур и продолжил выигрывать турниры Большого шлема, но эпизод с Australian Open стал одним из самых громких в его карьере.

Оскар Писториус — дело, которое разрушило карьеру

Оскар Писториус
Оскар ПисториусИсточник: Reuters

Оскар Писториус долго считался символом силы духа и спортивного прорыва. Оскар родился без малоберцовых костей, поэтому в детстве ему ампутировали обе ноги ниже колена. Он начал заниматься бегом на специальных карбоновых протезах и стал шестикратным паралимпийским чемпионом. Позже спортсмен сумел квалифицироваться на Олимпийские игры и выступал там вместе с атлетами без инвалидности — это стало историческим событием для мирового спорта.

В феврале 2013 года жизнь спортсмена резко изменилась. В своем доме в Претории Писториус застрелил свою девушку Риву Стинкамп. Атлет утверждал, что принял ее за грабителя, однако дело быстро стало международной сенсацией и вызвало огромный общественный резонанс. Судебный процесс длился несколько лет и подробно освещался мировыми СМИ.

В 2015 году спортсмена признали виновным в убийстве, а позже приговор пересмотрели и ужесточили наказание. После этого Писториус окончательно завершил спортивную карьеру и исчез из профессионального спорта. История атлета стала одной из самых обсуждаемых в мировой спортивной хронике и полностью изменила его образ — из символа силы и мотивации он превратился в фигуру, связанную с уголовным делом.

