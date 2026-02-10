Их карьеру разрушил один случай: 3 самых громких скандалы в мире спорта

Скандал серьезно повлиял на образ теннисиста и его участие в соревнованиях в разных странах. Джокович временно лишился возможности выступать на некоторых турнирах и оказался в центре глобальных дискуссий о вакцинации и правилах допуска спортсменов. Со временем он вернулся в тур и продолжил выигрывать турниры Большого шлема, но эпизод с Australian Open стал одним из самых громких в его карьере.