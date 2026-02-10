Их карьеру разрушил один случай: 3 самых громких скандалы в мире спорта

Карьеру спортсмена могут изменить не только результаты турниров. Иногда один резонансный эпизод мгновенно меняет отношение болельщиков, федераций и спонсоров. Разбираем истории, где один скандал стал переломным моментом.
Зинедин Зидан — удар головой в финале ЧМ-2006
Финал чемпионата мира 2006 года между Францией и Италией стал последним матчем в игровой карьере Зинедина Зидана. Игра держала напряжение до самого конца: капитан французской сборной забил пенальти в начале встречи, а матч перешел в дополнительное время. На 110-й минуте произошел эпизод, который моментально стал мировой сенсацией — после словесного конфликта с Марко Матерацци Зидан ударил соперника головой в грудь.
Арбитр показал французу красную карточку, и Зидан покинул поле, проходя мимо кубка мира, который находился рядом с кромкой поля. Этот момент сразу разошелся по мировым трансляциям и стал одним из самых узнаваемых кадров в истории футбола. Франция в итоге проиграла финал по пенальти, а обсуждение поступка Зидана затмило сам результат турнира.
После чемпионата мира футболист завершил игровую карьеру, хотя оставался в отличной форме и мог продолжать выступления. Позже Зидан признавал, что эмоции в тот момент взяли верх. Несмотря на скандал, он сумел сохранить статус легенды футбола и позже построил успешную тренерскую карьеру, выиграв с «Реалом» несколько титулов Лиги чемпионов.
Новак Джокович — депортация перед Australian Open
В начале 2022 года Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в Australian Open, где считался одним из главных фаворитов турнира. Однако его приезд быстро превратился в международный конфликт. Теннисист не был вакцинирован от COVID-19 и попытался въехать в страну по медицинскому исключению. Австралийские власти решили, что предоставленные документы не соответствуют правилам въезда.
Ситуация развивалась стремительно: Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, аннулировали визу и временно разместили в миграционном отеле. Судебные разбирательства длились несколько дней и транслировались в мировых новостях почти в режиме реального времени. Несмотря на попытки оспорить решение, спортсмена депортировали, и он пропустил один из главных турниров сезона.
Скандал серьезно повлиял на образ теннисиста и его участие в соревнованиях в разных странах. Джокович временно лишился возможности выступать на некоторых турнирах и оказался в центре глобальных дискуссий о вакцинации и правилах допуска спортсменов. Со временем он вернулся в тур и продолжил выигрывать турниры Большого шлема, но эпизод с Australian Open стал одним из самых громких в его карьере.
Оскар Писториус — дело, которое разрушило карьеру
Оскар Писториус долго считался символом силы духа и спортивного прорыва. Оскар родился без малоберцовых костей, поэтому в детстве ему ампутировали обе ноги ниже колена. Он начал заниматься бегом на специальных карбоновых протезах и стал шестикратным паралимпийским чемпионом. Позже спортсмен сумел квалифицироваться на Олимпийские игры и выступал там вместе с атлетами без инвалидности — это стало историческим событием для мирового спорта.
В феврале 2013 года жизнь спортсмена резко изменилась. В своем доме в Претории Писториус застрелил свою девушку Риву Стинкамп. Атлет утверждал, что принял ее за грабителя, однако дело быстро стало международной сенсацией и вызвало огромный общественный резонанс. Судебный процесс длился несколько лет и подробно освещался мировыми СМИ.
В 2015 году спортсмена признали виновным в убийстве, а позже приговор пересмотрели и ужесточили наказание. После этого Писториус окончательно завершил спортивную карьеру и исчез из профессионального спорта. История атлета стала одной из самых обсуждаемых в мировой спортивной хронике и полностью изменила его образ — из символа силы и мотивации он превратился в фигуру, связанную с уголовным делом.