Глушаков: Если заведусь, выиграю «Гонку Легкова» в следующем году

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал, что в «Гонке Легкова» для него важнее всего участие, но если поставить задачу, то можно выиграть соревнования в 2027 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Олег Бухарев/ТАСС

Фестиваль «Гонка Легкова» проходит в Москве в формате трехдневного праздника лыжного спорта с 13 по 15 февраля. Трасса соревнований расположена вдоль Большой спортивной арены «Лужники».

— Завтра будет видно, как подготовился. Для меня самое главное — участие. Никогда не катался на коньках, на лыжах. Во‑первых, я парень южный, у нас эти виды спорта не так развиты, а вот абрикосы и черешня больше растут (смеется). Во‑вторых, во время футбольной карьеры контрактом были запрещены лыжи и коньки. В‑третьих, я всю карьеру, с 20 лет, играл без заднего «креста», врачи знают, что у меня уникальное колено, и я бережно относился к своему здоровью.

— И все же, какую задачу ставите перед собой?

— Как понимаю, побегу эстафету с профессионалами. Задач не ставлю, мне важно просто пробежать. Мне сказали, что Юра Борзаковский хорошо бегает, Илья Ковальчук тоже будет. Думаю, Илье проще будет, он же на коньках умеет кататься. Если я заведусь, поставлю задачу, то выиграю гонку в следующем году, — передает слова Глушакова «Матч ТВ».

Денис Глушаков выступал в Российской Премьер-лиге за «Спартак», «Локомотив», «Пари НН», «Ахмат» и «Химки». Вместе с красно-белыми игрок стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной России на счету Глушакова 57 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.