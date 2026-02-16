Неймар отметился передачей в первом матче за «Сантос» в 2026 году

«Сантос» на своем поле разгромил «Вело Клуб» в матче 8-го тура Лиги Паулисты со счетом 6:0.
В составе победителей дубль оформил нападающий Габи (6-я и 81-я минуты), еще по голу забили Мойзес (18), Тасиано (23), Габриэл Менино (69) и Бенхамин Рольхайзер (83).
Вернувшийся на поле 34-летний Неймар отметился результативной передачей. Неймар пропустил 10 матчей «Сантоса» из-за операции на колене.
Напомним, в начале января стало известно, что «Сантос» продлил контракт с Неймаром до конца 2026 года.
Неймар — воспитанник «Сантоса». Футболист доигрывал минувший сезон с травмой мениска. Он не стал делать операцию и за последние четыре встречи бразильской Серии А забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Всего нападающий в прошлом сезоне провел за «Сантос» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал четыре результативные передачи.
Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года. До возвращения в «Сантос» бразилец на протяжении полутора лет был игроком саудовского «Аль-Хиляля». За это время он провел за клуб всего семь матчей, в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи. В 2024 году Неймар заработал €101 млн, проведя на поле 42 минуты.
В текущем сезоне «Сантос» с 12 очками занимает 8-е место в турнирной таблице Лиги Паулиста.