Месси оформил первый дубль в новом сезоне МЛС: видео



Напомним, в декабре 2025 года Месси стал победителем чемпионата МЛС вместе «Интер Майами». Этот трофей стал для футболиста 48-м в карьере. С клубом из Америки Месси выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев аргентинский футболист завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.