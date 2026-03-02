Месси оформил первый дубль в новом сезоне МЛС: видео

Команда Хавьер Маскерано до 49-й минуты уступала со счетом 0:2, но в итоге сумела переломить ход встречи и обыграть «Орландо». В составе «Интер Майами» дубль оформил Лионель Месси (57-я и 90-я минуты), еще по голу забили Матео Сильветти (49) и Теласко Сеговия (85). У «Орландо» отличились Марко Пашалич (18) и Мартин Охеда (24).
Действующий чемпион МЛС «Интер Майами» одержал первую победу в сезоне и с тремя очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо Сити» с двумя поражениями занимает 11-е место на Востоке.
Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. 38-летний футболист провел за клуб 89 матчей во всех турнирах, в которых забил 77 голов и сделал 44 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до декабря 2028 года.
Напомним, в декабре 2025 года Месси стал победителем чемпионата МЛС вместе «Интер Майами». Этот трофей стал для футболиста 48-м в карьере. С клубом из Америки Месси выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев аргентинский футболист завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.