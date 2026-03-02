Ричмонд
Бывший футболист «Барселоны» сбежал из Ирана

Бывший вингер «Барселоны» и сборной Марокко Мунир Эль-Хаддади покинул Иран из-за обострения вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Cadena SER.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В субботу, 28 февраля, США совместно с Израилем нанесли массированные удары по объектам в Иране. Ответные удары затронули другие страны ближневосточного региона, среди которых Бахрейн, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

В сентябре 2025 года Эль-Хаддади подписал двухлетний контракт с «Эстеглялем» из Тегерана. 30-летний футболист рассказал, что он и вингер «Сепахана» Иван Санчес планировали покинуть Иран по воздуху, но перед самым вылетом их эвакуировали из самолета. В итоге футболисты проехали более 1000 километров на машине на север страны, чтобы попасть в Турцию, откуда они планируют вылететь в Испанию.

«Мы узнали обо всем, что произошло. У нас был рейс в Дубай в субботу. В пятницу мы играли в Тегеране, у нас были выходные до вторника, и мы собирались в Дубай. Так получилось, что я летел одним рейсом с Муниром. Мы болтали и отдыхали, когда примерно через 10 минут нас заставили выйти из самолета и сказали, что мы должны уйти, потому что воздушное пространство закрыли.

Больше всего беспокоились наши семьи, потому что у нас не было интернета. Мы не могли им ничего сообщить, и для них 19 часов без какой-либо информации о нас, учитывая сложившуюся ситуацию, — это, мягко говоря, хуже, чем для нас самих. С нетерпением жду возвращения в Испанию и встречи с семьей», — рассказал Санчес.

Эль-Хаддади является воспитанником «Барселоны», за которую он выступал с 2014 по 2018 год. На его счету 56 матчей, в которых он забил 12 мячей и отдал девять голевых передач. До переезда в Иран он также выступал за «Севилью», «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Леганес».

Санчес известен по выступлениям за «Альмерию», «Эльче», «Вальядолид» и английский «Бирмингем Сити». На его счету 57 матчей в Ла Лиге, в которых он забил три мяча и отдал две голевые передачи.