Бывший футболист «Барселоны» сбежал из Ирана

«Мы узнали обо всем, что произошло. У нас был рейс в Дубай в субботу. В пятницу мы играли в Тегеране, у нас были выходные до вторника, и мы собирались в Дубай. Так получилось, что я летел одним рейсом с Муниром. Мы болтали и отдыхали, когда примерно через 10 минут нас заставили выйти из самолета и сказали, что мы должны уйти, потому что воздушное пространство закрыли.



Больше всего беспокоились наши семьи, потому что у нас не было интернета. Мы не могли им ничего сообщить, и для них 19 часов без какой-либо информации о нас, учитывая сложившуюся ситуацию, — это, мягко говоря, хуже, чем для нас самих. С нетерпением жду возвращения в Испанию и встречи с семьей», — рассказал Санчес.