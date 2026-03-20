Умер тренер вратарей, 18 лет проработавший с Жозе Моуринью

После завершения игровой карьеры в 2000 году Лору работал тренером вратарей в «Порту», «Челси», «Интере», «Реале» и «Манчестер Юнайтед» в штабе Жозе Моуринью, выиграв вместе с ним более 20 турниров, в том числе дважды Лигу чемпионов (2004, 2010). В общей сложности они проработали вместе 18 лет.