Смертин пробежал 73 км в манеже перед суточным марафоном

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал, как провел тренировку в манеже, пробежав 73 км по 200-метровому кругу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Суточный марафон на 240 км, к которому готовится 50-летний Смертин, чтобы получить звание мастера спорта, пройдет 1 мая.

«Провел контрольную тренировку перед суточным бегом. Итог: за 6 часов — 73 км. Спасибо всем, кто приехал поддержать и бежал рядом — и 6 часов, и меньше. Это действительно помогает держать темп и дистанцию.

Даже Юрий Борзаковский вышел на круг, спокойно добавил темпа, по-дружески и вовремя! Отдельная благодарность тренеру Александру Головину и команде саппорта, большая часть работы была на ребятах. В общем зачет принят! Есть понимание и запас», — написал Смертин в телеграм-канале.

В прошлом году Алексей Смертин успешно преодолел дистанцию в 250 км на ультрамарафоне Marathon des Sables в Сахаре, который длился шесть дней. В январе этого года Смертин занял первое место в своей возрастной категории в забеге на 50 км в рамках соревнований «Полюс холода Оймякон». В день забега температура опускалась до минус 40 градусов.

Смертин в качестве футболиста выступал за «Уралан», московский «Локомотив», французский «Бордо», лондонский «Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», московское «Динамо» и «Фулхэм».

В составе сборной России Алексей Смертин провел 55 матчей.