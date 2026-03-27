Смертин пробежал 73 км в манеже перед суточным марафоном

«Провел контрольную тренировку перед суточным бегом. Итог: за 6 часов — 73 км. Спасибо всем, кто приехал поддержать и бежал рядом — и 6 часов, и меньше. Это действительно помогает держать темп и дистанцию.



Даже Юрий Борзаковский вышел на круг, спокойно добавил темпа, по-дружески и вовремя! Отдельная благодарность тренеру Александру Головину и команде саппорта, большая часть работы была на ребятах. В общем зачет принят! Есть понимание и запас», — написал Смертин в телеграм-канале.