Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.90
П2
4.80
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
5.50
П2
4.51
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.65
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.00
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2

39-летний Халк подписал контракт с «Флуминенсе»

Пресс-служба «Флуминенсе» объявила о подписании трудового соглашения с бразильским нападающим Халком.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Флуминенсе"

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. В команде футболист будет выступать под седьмым номером.

Последним клубом 39-летнего бразильца был «Атлетико Минейро», который он покинул 2 мая.

Халк выступал за «Зенит» с 2012-го по 2016 год. На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».

В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро», где сразу был назначен капитаном команды. В общей сложности он провел за клуб 309 матчей, в которых забил 140 мячей и отдал 56 голевых передач. Вместе с клубом нападающий завоевал семь трофеев.

«Флуминенсе» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 26 очками. Команда отстает от лидирующего «Палмейраса» на семь баллов. В следующем туре «Флуминенсе» 10 мая примет на своем поле «Виторию».