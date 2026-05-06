39-летний Халк подписал контракт с «Флуминенсе»

Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. В команде футболист будет выступать под седьмым номером.
Последним клубом 39-летнего бразильца был «Атлетико Минейро», который он покинул 2 мая.
Халк выступал за «Зенит» с 2012-го по 2016 год. На его счету 148 матчей за российский клуб, в которых он забил 77 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром-легионером в истории «Зенита».
В феврале 2021 года Халк вернулся в Бразилию, подписав контракт с «Атлетико Минейро», где сразу был назначен капитаном команды. В общей сложности он провел за клуб 309 матчей, в которых забил 140 мячей и отдал 56 голевых передач. Вместе с клубом нападающий завоевал семь трофеев.
«Флуминенсе» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 26 очками. Команда отстает от лидирующего «Палмейраса» на семь баллов. В следующем туре «Флуминенсе» 10 мая примет на своем поле «Виторию».