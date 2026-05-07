«Барселона» проведет два товарищеских матча в Африке

«Барселона» в межсезонье проведет товарищеские матчи в Англии, Кении и Марокко. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, «сине-гранатовые» проведут около двух недель в тренировочном центре сборной Англии в городе Бертон-апон-Трент, расположенном недалеко от Бирмингема. Планируется, что «Барселона» прибудет туда 27 июля. Из-за участия большого числа футболистов каталонского клуба в ЧМ-2026 состав команды на этом сборе может быть неполным.

В Англии у подопечных Ханси Флика запланирована товарищеская встреча против «Бирмингем Сити», выступающего в Чемпионшипе. Точная дата матча будет объявлена позднее.

Ожидается, что вторую часть предсезонной подготовки «Барселона» проведет в Африке, где у «сине-гранатовых» планируются два товарищеских матча: один в Найроби, столице Кении, а второй — в Марокко. Соперники на эти встречи пока не определены.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Реала» на 11 очков. В воскресенье, 10 мая, эти команды сыграют друг с другом на «Камп Ноу». Если «Барселоне» удастся не проиграть в этом «Эль Класико», то она досрочно станет чемпионом Испании.

Свой последний матч в этом сезоне «Барселона» проведет 24 мая на выезде против «Валенсии». ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля.