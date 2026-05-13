Гвардиола сравнил систему VAR с подбрасыванием монетки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об отмененном голе «Вест Хэма» в ворота «Арсенала» в матче 36-го тура АПЛ (0:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В воскресенье, 10 мая, «Вест Хэм» на своем поле проиграл «Арсеналу» в матче Английской Премьер-Лиги со счетом 0:1. На 5-й компенсированной минуте ко второму тайму «молотобойцы» забили гол после углового. Игроки «Арсенала» пожаловались судье на помеху вратарю — рефери обратился к системе видеопомощи (VAR) и в итоге отменил взятие ворот.

«Мы проиграли два финала Кубка Англии, потому что судьи не сделали свою работу, которую должны были сделать, и VAR тоже.

Когда это происходит, значит, мы должны играть лучше, а не винить судей или VAR. Я никогда ни на что не полагался с тех пор, как пришел сюда много лет назад. Навсегда усвоил, что ты должен делать все лучше и быть в наилучшей позиции, потому что ты винишь себя за то, что должен был сделать, поскольку VAR — это подбрасывание монетки», — приводит слова наставника «Манчестер Сити» BBC.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии. За два тура до окончания сезона «канониры» опережают «горожан» на пять очков. У «Сити» при этом есть игра в запасе.