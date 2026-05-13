Ведущий игрок «Галатасарая» избит в торговом центре в Стамбуле

Полузащитник «Галатасарая» Лукас Торрейра был избит в одном из торговых центров Стамбула. Об этом сообщает телеканал Ahaber.

По информации источника, 30-летнего уругвайца при выходе из кафе избил некий Юсуф Йылдырым, который отследил футболиста по публикациям в соцсетях. После нападения 32-летний мужчина пытался уехать с места происшествия на такси, но вскоре его задержала полиция.

На допросе Йылдырым заявил, что мотивом его действий стал интерес Торрейры к его подруге. Примечательно, что у подозреваемого ранее был 45-дневный судебный запрет на приближение к ней. В ближайшее время суд выберет меру пресечения для Йылдырыма, который ранее уже привлекался к ответственности за умышленное нанесение телесных повреждений.

Торрейра перешел в «Галатасарай» летом 2022 года из лондонского «Арсенала» за шесть миллионов евро. В общей сложности он провел за «львов» 175 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 16 голевых передач. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2028 года.

На прошлой неделе Торрейра помог «Галатасараю» в четвертый раз кряду стать чемпионом Турции и укрепить звание самого титулованного клуба страны.