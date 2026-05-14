Месси лишили хет-трика в матче с «Цинциннати» в МЛС

«Интер Майами» одержал победу над «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС (5:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем поле «Цинциннати». В составе «Интер Майами» дубль оформил 38-летний форвард Лионель Месси (24-я и 55-я минуты), также голы забили Матео Сильветти (79) и Херман Бертераме (84). Вратарь «Цинциннати» Роман Челентано отправил мяч в ворота своей команды на 89-й минуте. У «Цинциннати» отличились Кевин Денки (41, с пенальти), Павел Буха (49) и Эвандер Феррейра (64).

Изначально на официальном сайте МЛС забитый мяч «Интер Майами» на 89-й минуте был записан на Месси, который стал для него третьим в матче, однако позже его переписали как автогол на Челентано.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата МЛС «Интер Майами» располагается на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции с 25 очками. «Цинциннати» имеет в активе 16 баллов и занимает восьмое место на Востоке.

В следующем матче «Интер Майами» на своем поле примет «Портленд». «Цинциннати» в гостях встретится с «Сан-Диего».

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. В составе клуба футболист провел 102 матча во всех турнирах, в которых забил 89 голов и сделал 49 результативных передач. Вместе с клубом Месси стал чемпионом МЛС, завоевал Кубок лиг и выиграл регулярный чемпионат МЛС. Действующее соглашение аргентинского нападающего рассчитано до конца декабря 2028 года.