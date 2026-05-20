«Не переставай мечтать». Ламин Ямаль — о совете себе в детстве

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о совете себе в детстве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— Какой совет вы бы дали себе в детстве?

— Наслаждайся детством, ведь тебе предстоит посмотреть еще два чемпионата мира, прежде чем ты сам окажешься на поле. Наслаждайся этим моментом, помни, каково это — играть, не слишком задумываясь, и мечтать о том, чтобы забить гол за Испанию на чемпионате мира. Сохрани это чувство и верь, что у тебя все получится. Не переставай мечтать, — приводит слова Ямаля официальный сайт ФИФА.

Месяц назад 18-летний испанский вингер получил травму и пропустит начало чемпионата мира, на групповом этапе которого «Красная фурия» сыграет против Кабо-Верде Саудовской Аравии и Уругвая.

В 2025 году Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 200 миллионов евро.

Ламин Ямаль провел 25 матчей и забил шесть голов в сборной Испании, в которой дебютировал в 2023 году. С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025 году.

