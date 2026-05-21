«Сантос» требует аннулировать результат матча из-за Неймара

На 64-й минуте встречи при счете 0:3 Неймар вышел за пределы поля для получения медицинской помощи. В это время резервный арбитр объявил о его замене, ошибившись с номером футболиста на электронном табло — вместо 31-го номера, под которым играл аргентинский защитник Гонсало Эскобар, был указан 10-й номер Неймара. В итоге вместо него на поле появился Робиньо-младший.
Спустя некоторое время Неймар вернулся на поле без разрешения арбитра, за что получил желтую карточку. Звездный бразилец попытался указать, что судейская бригада допустила ошибку при проведении замены, однако судьи не стали отменять свое решение.
Главный арбитр встречи Сезар Сановелли отразил в протоколе, что ассистент главного тренера «Сантоса» Сезар Сампайо устно подтвердил замену Неймара, хотя в бумаге о замене, которую обычно предоставляют резервному судье, была указана фамилия Эскобара.
«Я ответственен за случившееся. Я подозвал четвертого судью, чтобы заменить Жуниньо на Эскобара, а 7-го номера — на 31-го. В этот момент Неймар вышел за пределы поля, жалуясь на боль в икре. Я с ним тоже разговаривал. А потом я попросил четвертого судью подождать, сможет ли Неймар продолжить игру. Так как он был вне поля, четвертый судья Бруно сказал, что Неймар не может вернуться. У Бруно была бумажка с номерами 7 и 31 в руке, и он поспешил с заменой. Неймар попытался вернуться, но как только судья зафиксировал замену, он не смог войти в игру. Вот что произошло», — сказал Сампайо.
Теперь юридийческий отдел «Сантоса» на основании допущенной ошибки при замене пытается добиться аннулирования результата этого матча.
«Клуб считает, что была допущена юридическая ошибка, когда судья не позволил Неймару оставаться на поле, что противоречило указаниям тренерского штаба и нарушало официальный протокол замены игроков. Предметом спора является не техническое исполнение или результат игры, а защита интересов клуба и соблюдение правил ФИФА», — сказано в заявлении «Сантоса».
«Сантос» идет на 16-м месте в бразильской Серии А и располагается вплотную к зоне вылета. Неймар в этом сезоне провел за команду 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.