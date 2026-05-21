Дело Смолова о драке в «Кофемании» закрыто

Решение суда о прекращении производства по уголовному делу о драке экс-игрока «Краснодара» Федора Смолова в «Кофемании» вступило в силу. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В материалах суда, которые оказались у «РИА Новости», указано, что постановление о прекращении производства по уголовному делу в связи с примирением Смолова с потерпевшим вступило в силу. Никто из сторон его не обжаловал.

В начале апреля мировой судья 418-го судебного участка Пресненского района Москвы прекратил производство по уголовному делу, возбужденному в отношении Федора Смолова.

Драка произошла в мае 2025 года, но о ней стало известно только 5 июля. Тогда в соцсетях появилось видео с камер наблюдения кафе, на котором Смолов подошел к двум сидевшим за столом посетителям и после словесной перепалки ударил их по лицу и отошел. Смолов позднее принес извинения за свое поведение.

31 марта адвокат футболиста рассказала, что Смолов и потерпевший Владимир Кузьминов заключили соглашение о примирении. Смолов выплатил компенсацию в размере 4 миллионов рублей.

Федор Смолов на протяжении карьеры играл за московское «Динамо», «Фейеноорд», «Сельту», «Локомотив» (взял два Кубка и один Суперкубок России), «Краснодар» (стал чемпионом России в 2025 году) и другие команды. В сборной России футболист провел 45 матчей и забил 16 голов.