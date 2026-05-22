Жезуш — о чемпионстве «Аль-Насра»: Эта победа для Криша

71-летний португальский специалист привел «Аль-Наср» к чемпионству в сезоне-2025/26. Клуб выиграл турнир в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года.
— Когда я принял этот вызов, я знал, что будет непросто, потому что соперником был «Аль-Хиляль», которому ранее я практически помог построить отличную команду.
Чтобы превзойти «Аль-Хиляль», нам нужно было быть намного лучше. И мы были лучше, потому что сформировали очень сплоченную команду. Эта победа для всех, и особенно для Криша, который еще не выигрывал титулов в Саудовской Аравии.
Это был самый сложный проект. Я выиграл чемпионат с «Аль-Хилялем» с преимуществом в 16 очков. Сегодня было по-другому. Игроки это заслужили, клуб растет. Криш сделал «Аль-Наср» весьма значимым не только в Саудовской Аравии, но и за ее пределами, приводит слова Жезуша Globo.
«Аль-Наср» опередил в турнирной таблице «Аль-Хиляль» на два очка.
41-летний Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. Он завоевал 35-й трофей в карьере. До этого в Саудовской Аравии футболист выиграл только Кубок арабских чемпионов.