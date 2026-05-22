Роналду отреагировал на чемпионство «Аль-Насра»

41-летний Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В составе клуба нападающий провел 142 матча во всех турнирах, в которых забил 123 мяча и сделал 24 результативные передачи. Действующее соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до конца июня 2027 года.