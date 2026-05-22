Роналду отреагировал на чемпионство «Аль-Насра»

«Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в заключительном матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 4:1 и стал победителем турнира. 41-летний Роналду в этой встрече оформил дубль. Он забил 973-й гол в карьере.
«Аль-Наср» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года.
«Это так много значит для нас», — написал Роналду в соцсетях.
41-летний Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В составе клуба нападающий провел 142 матча во всех турнирах, в которых забил 123 мяча и сделал 24 результативные передачи. Действующее соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до конца июня 2027 года.
Футболист завоевал 35-й трофей в карьере. До этого в Саудовской Аравии Роналду выиграл только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.