Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Фиорентина
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.74
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Италия
23.05
Болонья
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.76
П2
2.23
Футбол. Италия
23.05
Лацио
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.38
П2
6.00
Футбол. Испания
23.05
Алавес
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Испания
23.05
Бетис
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.34
П2
3.50
Футбол. Испания
23.05
Сельта
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.83
П2
4.81

Роналду отреагировал на чемпионство «Аль-Насра»

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду прокомментировал чемпионство команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в заключительном матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии со счетом 4:1 и стал победителем турнира. 41-летний Роналду в этой встрече оформил дубль. Он забил 973-й гол в карьере.

«Аль-Наср» выиграл чемпионат Саудовской Аравии в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года.

«Это так много значит для нас», — написал Роналду в соцсетях.

41-летний Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В составе клуба нападающий провел 142 матча во всех турнирах, в которых забил 123 мяча и сделал 24 результативные передачи. Действующее соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до конца июня 2027 года.

Футболист завоевал 35-й трофей в карьере. До этого в Саудовской Аравии Роналду выиграл только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.