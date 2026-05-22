Жезуш уходит из «Аль-Насра»: Я пришел сюда, чтобы помочь Роналду

71-летний португальский специалист возглавил «Аль-Наср» в 2025 году и привел его к чемпионству в сезоне-2025/26. «Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии со счетом 4:1 и стал победителем турнира, опередив на два очка в табице «Аль-Хиляль». 41-летний Роналду в этой встрече оформил дубль. Он забил 973-й гол в карьере. Клуб выиграл турнир в 11-й раз в истории и впервые с 2019 года.
— Я пришел сюда, чтобы помочь Криштиану и этому клубу побеждать, мы проделали невероятную работу все вместе… теперь для меня пришло время уйти, — приводит слова Жезуша Ge Globo.
Также 71-летний специалист не исключил возвращения в Турцию.
— У меня, возможно, в «Фенербахче» есть еще незавершенная история, которую нужно довести до конца.
Могут ли болельщики «Фенербахче» строить планы? Да, могут. Уже была одна заинтересованная сторона. Не только «Фенербахче», но и еще один клуб из Турции сделал мне предложение. В Турции есть три больших клуба: «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ». Два из этих трех клубов сделали мне предложение. Имя второго клуба пока останется в секрете, — добавил специалист.
Криштиану Роналду завоевал 35-й трофей в карьере. До этого в Саудовской Аравии он выиграл только Кубок арабских чемпионов в 2023 году.