Месси и Суарес поучаствовали в новом бомбардирском рекорде МЛС

Также Суарес и Илоски оформили хет-трик. Это второй случай в истории МЛС, когда в одном матче два футболиста забили по три мяча. Ранее это удалось Гарри Шиппу из «Чикаго Файр» и Брэдли Райт-Филлипсу из «Нью-Йорк Ред Буллз» в 2014 году.