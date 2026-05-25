Месси и Суарес поучаствовали в новом бомбардирском рекорде МЛС

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Луис Суарес (29-я, 44-я и 81-я минуты), еще два гола забил Херман Бертераме (13-я и 41-я минута), которому в обоих случаях ассистировал 38-летний Лионель Месси, также у хозяев мяч в активе Родриго Де Пауля (90+3).
У проигравших голы на счету Милана Илоски (3, 10, 45+8), забившего свои второй и третий мячи с пенальти, и Бруно Дамиани (20).
Клубы ушли на перерыв со счетом 4:4. Как сообщает пресс-служба МЛС в соцсетях, команды выдали самый результативный первый тайм в истории лиги.
Также Суарес и Илоски оформили хет-трик. Это второй случай в истории МЛС, когда в одном матче два футболиста забили по три мяча. Ранее это удалось Гарри Шиппу из «Чикаго Файр» и Брэдли Райт-Филлипсу из «Нью-Йорк Ред Буллз» в 2014 году.
В нынешнем сезоне на счету 39-летнего Суареса шесть голов и одна передача в 10 матчах МЛС. В активе Месси 12 забитых мячей и семь передач за 14 матчей.
В регулярном чемпионате МЛС «Интер Майами», набрав 31 очко, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матчи лиги пройдут по окончании чемпионата мира 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. «Интер Майами» 27 июля на своем поле сыграет с «Чикаго».