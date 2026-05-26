Майк Тайсон, Роналдо и другие спортсмены, которые прогорели в бизнесе

Казалось бы, у знаменитых спортсменов есть все, чтобы построить успешный бизнес. Но многие из них теряли состояния на неудачных проектах, сомнительных инвестициях и откровенно провальных стартапах.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Спортивная карьера — штука короткая. Даже самые титулованные чемпионы рано или поздно покидают большой спорт и задумываются о том, чем заняться дальше. Логичный шаг — инвестировать заработанные миллионы в бизнес. Но, как показывает практика, умение побеждать на стадионе не гарантирует успеха в мире предпринимательства. В этой статье — пять историй о том, как попытки стать бизнесменами привели известных атлетов к финансовым потерям.

Майк Тайсон: $430 млн на ветер

Источник: AP 2024

Легендарный боксер Майк Тайсон за карьеру заработал около $430 миллионов (что эквивалентно примерно $700 миллионам сегодня). Этого хватило бы на несколько поколений безбедной жизни. Но Тайсон сумел потерять все менее чем за 15 лет и в 2003 году объявил о банкротстве.

Список трат Тайсона способен шокировать любого финансиста. Он купил особняк в Коннектикуте с 52 комнатами, 21 спальней и 25 ванными, ночным клубом, бассейном и даже комнатой для киносеансов. В его автопарке были десятки роскошных автомобилей — Феррари, Ламборгини, Роллс-Ройсы. За несколько лет он потратил $4,5 миллиона на суперкары, часть из которых раздарил друзьям из своего окружения.

Но самое безумное — это золотая ванна стоимостью $2,2 миллиона, которую он подарил первой жене Робин Гивенс на Рождество. А еще три бенгальских тигра в собственном вольере, на содержание которых уходило около $200 000 в год. Ежемесячные расходы Тайсона составляли около $240 000 — на спонтанные покупки и подарки.

Тайсон пробовал заниматься бизнесом, но безуспешно. Со временем он нашел себя в индустрии развлечений — снимался в кино, выступал с моноспектаклями. Но самый успешный проект у него случился в 2016 году, когда он основал компанию Tyson 2.0, которая производит продукцию на основе каннабиса. Впрочем, и здесь не обошлось без проблем — в 2026 году Тайсон подал иск на $50 миллионов против бывших партнеров, обвинив их в мошенничестве.

Роналдо: неудачный клубный бизнес

Источник: AP 2024

Бразильский футболист Роналдо, признанный одним из лучших нападающих в истории, заработал огромные деньги за карьеру. Но после ее завершения он решил пойти по пути многих бывших звезд — купить футбольный клуб. И это оказалось одной из самых неудачных его инвестиций.

Еще в 2014 году Роналдо купил клуб «Форт-Лодердейл Страйкерс» из американской лиги MLS, но он просуществовал недолго и вскоре обанкротился. Однако главный провал ждал его в Испании. В 2018 году футболист приобрел контрольный пакет акций «Реал Вальядолида» за €30 миллионов. Он обещал болельщикам превратить скромный клуб в стабильную команду Примеры и даже с европейскими амбициями. Вместо этого за семь лет владения «Вальядолид» трижды вылетал из высшего дивизиона.

В сезоне 2024/25 клуб набрал всего 16 очков — худший результат в лиге. В мае 2025 года Роналдо продал клуб за €50 миллионов международной инвестиционной группе.

Эвандер Холифилд: потерял £240 млн

Источник: AP 2024

Эвандер Холифилд, легендарный боксер, победивший самого Тайсона, заработал за карьеру около £240 миллионов ($300 миллионов). Однако на данный момент он живет в скромной двухкомнатной квартире.

Холифилд решил, что раз он великий чемпион, то его имя можно использовать где угодно — и это будет продаваться. Он запустил рекорд-лейбл «Real Deal Records», который прогорел, обойдясь боксеру в £2.3 миллиона. Затем были неудачные ресторанные проекты — еще минус £7.6 миллиона. Под именем Холифилда пытались продавать кухонные грили, огнетушители и даже соус для барбекю. Но ничего не взлетело.

Самым болезненным ударом стала потеря легендарного особняка в Атланте на 109 комнат. В 2008 году Холифилда выселили из собственного дома за неуплату кредита — он задолжал по ипотеке более $10 миллионов. Особняк ушел с молотка, а бывший чемпион переехал в скромную двухкомнатную квартиру. К этому добавились алименты на 11 детей от шести разных женщин и три развода. Финансовый эксперт Алекс Родригес, комментируя ситуацию, заявил: «Если бы за ним стояли правильные люди, он бы никогда не потерял свое состояние».

Антон Шипулин: скандал с компанией-однодневкой

Источник: РИА "Новости"

Российский биатлонист, олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Антон Шипулин после завершения карьеры тоже попробовал себя в бизнесе. В 2019 году он учредил компанию ООО «Шипулин», которая, по задумке, должна была заниматься управлением недвижимостью и торговлей.

Однако в 2022 году разразился скандал. Компания была признана банкротом, а сам Шипулин оказался в центре разбирательств из-за долгов. Кредиторы требовали вернуть около 10 миллионов рублей. Спортсмен заявлял, что стал жертвой обмана со стороны партнеров, которые использовали его имя для привлечения инвестиций, а сами скрылись с деньгами.

В итоге Шипулин потерял не только вложенные средства, но и часть репутации. История получила широкую огласку в российских СМИ и стала примером того, как даже олимпийские чемпионы могут попадать впросак, доверяя не тем людям.

Дмитрий Сычев: прогоревший ресторанный бизнес

Источник: РИА "Новости"

Российский футболист, известный по игре за «Локомотив» и сборную России, Дмитрий Сычев после завершения карьеры решил открыть ресторан. Идея казалась логичной — у многих звезд свой общепит, да и имя футболиста должно привлекать посетителей.

Сычев вложился в ресторан в центре Москвы. Однако с первых месяцев все пошло не по плану. Высокая арендная плата, неопытность в управлении, неправильный выбор концепции — все это привело к тому, что заведение работало в убыток. Через год ресторан закрылся, а Сычев потерял несколько миллионов рублей.

Позже в интервью футболист признавался, что недооценил сложность ресторанного бизнеса и думал, что раз играл в футбол на высоком уровне, то и здесь все сможет. Оказалось, что это совершенно другая история. А Сычев просто вложил деньги и надеялся, что все получится само собой.

Все герои этой статьи поплатились за отсутствие финансовой грамотности, доверчивость и уверенность, что спортивные победы автоматически означают деловую хватку. И хотя многие из них в итоге нашли себя в других сферах, их примеры — хорошее напоминание: быть чемпионом на ринге или поле вовсе не гарантирует успешно построенного бизнеса.