Федор Смолов рассказал, чем его впечатлил Хабиб

Сам Смолов отметил, что возвращение на профессиональный уровень маловероятно. Последним клубом нападающего был «Краснодар», с которым в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний спортсмен не имеет контракта, однако официального заявления о завершении карьеры он не делал. При этом Смолов уточнил, что поддерживает физическую форму, играя в футбол несколько раз в неделю, а также занимается паделом.