Федор Смолов рассказал, чем его впечатлил Хабиб

Футболист рассказал, что зимой в Дубае принял участие в матче с Нурмагомедовым, а также с бывшим игроком ЦСКА Миралемом Пьяничем и теннисистом Андреем Рублёвым. По словам Смолова, Хабиб показал лучшую игру.
«Кстати, я был приятно удивлен и впечатлен! Он очень спортивный. И видно, что он часто играет в футбол. Он молодец», — заявил Фёдор.
Сам Смолов отметил, что возвращение на профессиональный уровень маловероятно. Последним клубом нападающего был «Краснодар», с которым в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний спортсмен не имеет контракта, однако официального заявления о завершении карьеры он не делал. При этом Смолов уточнил, что поддерживает физическую форму, играя в футбол несколько раз в неделю, а также занимается паделом.