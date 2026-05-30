«Без Христа это поражение»: откровения Дани Алвеса после тюрьмы

«Я играл в футбол, играл в лучших командах, в лучшей сборной мира, зарабатывал миллионы, но в тюрьме я понял, что 113 евро за уборку тюрьмы в присутствии Господа — лучше, чем миллионы без присутствия Господа. И чем победы во всем, что только можно представить, получение всех аплодисментов, которые только можно получить, всех похвал, всех трофеев, всех медалей, но без присутствия Господа.



Нет, дайте мне мои 113 евро, я буду убирать тюрьму, убирать ваш дом, работать на вас — все, что потребуется, лишь бы в присутствии Господа. У тебя могут быть деньги, может быть слава, могут быть все трофеи, может быть мировое признание, но если нет Христа, это поражение, друг.



Если нет Христа — это поражение. Простите, вы живете в поражении, даже если поднимаете Кубок мира — вы все равно проиграли», — сказал Алвес в ходе беседы с певцом, блогером и христианским проповедником Маркосом Брунетом.