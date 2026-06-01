Суд Амстердама отложил дело Промеса на неопределенный срок

Рассмотрение требования прокуратуры Нидерландов об изъятии у бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса 8 миллионов евро отложено на неопределенный срок.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на представителя Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани. Средства, по версии следствия, были получены футболистом от контрабанды наркотиков.

Ранее суд провел слушание в рамках отдельного судопроизводства по данному делу. Зейани подтвердила агентству: «Рассмотрение этого дела отложено на неопределенный срок».

Напомним, Промес был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы — шесть лет за контрабанду кокаина и полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата. В июне 2025 года он был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и с тех пор содержится под стражей.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В общей сложности он провел за красно-белых 235 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач. Промес является самым результативным легионером в истории РПЛ.