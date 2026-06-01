Суд Амстердама отложил дело Промеса на неопределенный срок

Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на представителя Окружного суда Амстердама Сумиза Зейани. Средства, по версии следствия, были получены футболистом от контрабанды наркотиков.
Ранее суд провел слушание в рамках отдельного судопроизводства по данному делу. Зейани подтвердила агентству: «Рассмотрение этого дела отложено на неопределенный срок».
Напомним, Промес был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы — шесть лет за контрабанду кокаина и полтора года за нападение с ножом на двоюродного брата. В июне 2025 года он был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и с тех пор содержится под стражей.
Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В общей сложности он провел за красно-белых 235 матчей, в которых забил 114 мячей и отдал 59 голевых передач. Промес является самым результативным легионером в истории РПЛ.