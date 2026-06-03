Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:45
Польша
:
Нигерия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.32
П2
3.60
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Уэльс
1
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Колумбия
3
:
Коста-Рика
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Канада
2
:
Узбекистан
0
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Хорватия
0
:
Бельгия
2
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Марокко
4
:
Мадагаскар
0
П1
X
П2

Дэвид Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Голливудская торговая палата сообщила, что бывший футболист сборной Англии и совладелец клуба МЛС «Интер Майами» Дэвид Бекхэм удостоится звезды на знаменитой «Аллее славы».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Торжественное открытие звезды состоится 12 июня на Голливудском бульваре. В церемонии, которая пройдет в Лос‑Анджелесе, примут участие актер Том Круз и Виктория Бекхэм, бывшая участница группы Spice Girls и жена экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».

— Роль Бекхэма в росте популярности футбола в Соединенных Штатах и ​​его неизгладимое влияние на спорт, развлечения и мировую культуру делают эту дань уважения особенно значимой, — говорится в заявлении продюсера церемонии Аны Мартинес.

Церемония пройдет в тот же день, что и матч сборной США против команды Парагвая в Лос‑Анджелесе. Игра состоится в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, который США принимают совместно с Мексикой и Канадой.

51-летний Дэвид Бекхэм выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год. Он провел за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 42 результативные передачи.

В составе «Манчестер Юнайтед» полузащитник шесть раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 1999 году. Кроме того, Бекхэм добивался побед в национальных чемпионатах с другими клубами: с «Реалом» — в Испании, с «Пари Сен‑Жермен» — во Франции, а также с «Лос‑Анджелес Гэлакси» — в МЛС.