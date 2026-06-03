Дэвид Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Торжественное открытие звезды состоится 12 июня на Голливудском бульваре. В церемонии, которая пройдет в Лос‑Анджелесе, примут участие актер Том Круз и Виктория Бекхэм, бывшая участница группы Spice Girls и жена экс‑игрока «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».
— Роль Бекхэма в росте популярности футбола в Соединенных Штатах и его неизгладимое влияние на спорт, развлечения и мировую культуру делают эту дань уважения особенно значимой, — говорится в заявлении продюсера церемонии Аны Мартинес.
Церемония пройдет в тот же день, что и матч сборной США против команды Парагвая в Лос‑Анджелесе. Игра состоится в рамках чемпионата мира по футболу 2026 года, который США принимают совместно с Мексикой и Канадой.
51-летний Дэвид Бекхэм выступал за сборную Англии с 1996 по 2009 год. Он провел за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 42 результативные передачи.
В составе «Манчестер Юнайтед» полузащитник шесть раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 1999 году. Кроме того, Бекхэм добивался побед в национальных чемпионатах с другими клубами: с «Реалом» — в Испании, с «Пари Сен‑Жермен» — во Франции, а также с «Лос‑Анджелес Гэлакси» — в МЛС.