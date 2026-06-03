Дэвид Бекхэм получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

В составе «Манчестер Юнайтед» полузащитник шесть раз становился чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 1999 году. Кроме того, Бекхэм добивался побед в национальных чемпионатах с другими клубами: с «Реалом» — в Испании, с «Пари Сен‑Жермен» — во Франции, а также с «Лос‑Анджелес Гэлакси» — в МЛС.